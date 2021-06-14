Создание Лендинг пейдж на Вордпресс в системе Элементор

Текст для наполнения блоков есть - 9 блоков.

От вас дизайн и правильная логическая компановка блоков.

Также нужно сделать в верхнем меню пункт прайс-лист (в виде якоря и отдельной страницей).

В конце блок куда вставим плагин Contact Form 7.

Плагин Гугл-переводчик на все языки в виде квадрата в начале лендинга.

Разработку вы ведёте на своём хостинге, домен пропишем на ваши DNS.

Лэндинг на 2-х языках, русский/английский, используйте соответствующий плагин.

Хостинг не требуется, отправите нам архив с базой данных для переноса, пароли (E-mail для регистрации сообщим).

Английский перевод разместим позже самостоятельно.