Создание Лендинг пейдж на Вордпресс в системе Элементор

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок441 просмотр

Текст для наполнения блоков есть - 9 блоков.

От вас дизайн и правильная логическая компановка блоков.

Также нужно сделать в верхнем меню пункт прайс-лист (в виде якоря и отдельной страницей).

В конце блок куда вставим плагин Contact Form 7.

Плагин Гугл-переводчик на все языки в виде квадрата в начале лендинга.

Разработку вы ведёте на своём хостинге, домен пропишем на ваши DNS.

Лэндинг на 2-х языках, русский/английский, используйте соответствующий плагин.

Хостинг не требуется, отправите нам архив с базой данных для переноса, пароли (E-mail для регистрации сообщим).

Английский перевод разместим позже самостоятельно.

ElementorWordPress
4 года назад
contact8
Илья 
54 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
16 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Дубовик
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Алексей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сайт-портфолио на Wordpress

    $150

    Добрый день! Есть макет сайта-портфолио в Figma, необходимо на базе него создать сайт на WP. Функционал довольно простой: - Главная страница с перечнем годов - Страница портфолио с контентом Заголовок, ...

    FigmaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать сайт

    Хочу создать сайт remax75 наполнением которого будут являться фотографии и описание работы моих радиоэлектронных устройств. Фото устройств и описание принципа их работы будут высланы выбранному исполнителю.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать виджет отзывов на сайт

    Задача сделать виджет отзывов. Упрощенный аналог cackle.me. Есть n-ное кол-во сайтов. Когда пользователь публикует отзыв, он уходит в админку, там мы видим с какого сайта пришел отзыв и мы можем либо его ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт службы доставки еды из ресторанов

    Сайт для службы доставки еды из ресторанов Идеальный сайт не нужен,(можно даже частично не рабочий и без подключения платежной системы) криво-косо, главное побыстрее и чтобы была видимость что все требования выполнены Требования: личный ...

    CSSDjangoHTMLMySQLPostgreSQL
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    Создать сайт по продажам онлайн! Дизайн должен быть лучше. Вот мне нравится такой вид: "автоматические откатные ворота ЗСК СПБ"  Напишите какое время займет создание? Возможно работа по отсрочке? Скажите сколько у ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание сайта продажи автомобилей

    Нужен скрипт для размещать объявления о продаже автомобилей, близкий к https://auto.ru. База марок и моделей авто для выбора при добавлении объявления. Нужна возможность редактировать базу, добавлять модели при необходимости. Фильтр поиска как на auto.ru. С ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать сайт про футбол

    сайт статистический ,демографический , исторический такую информацию должен нести сайт. На титульной странице должны быть 7-8 фоток. Сверху должны быть что то типа окон в которых обозначена тема . Команды. ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Лендинг для компании по ремонту техники Apple

    $250

    Всем привет, уважаемые фрилансеры! Мы занимаемся ремонтом техники Apple Yеобходимо сделать дизайн сайта и разместить его на конструкторе Tilda с использованием зеро блоков. Сайт должен быть адаптивным под все устройства. ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    4 года назад