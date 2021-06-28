Сайт-портфолио на Wordpress

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Завершен12 заявок2004 просмотра

Добрый день!

Есть макет сайта-портфолио в Figma, необходимо на базе него создать сайт на WP.

Функционал довольно простой:

- Главная страница с перечнем годов

- Страница портфолио с контентом Заголовок, Дата, Текст, Фото галерея, Музыкальные треки, Видео.

Весь контент (фото, видео, аудио) загружается на сайт, важно сделать удобное заполнение из админки.

FigmaWordPress
4 года назад
4337003
Михаил 
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

RoKsetup
Евгений 
44 года
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4 года назад
$150
7 дней
Escrow
Все прошло нормально.
Лаконичное и понятное ТЗ. Все прошло хорошо.

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