Одностаничник на тильде

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Закрыт22 заявки1919 просмотров

Сайт по тематике моб приложения с ревью о продуктах питания

На сайте из функционала только поле для ввода телефона

1. Согласовываем мокап

2. Согласовываем референсы

3. Принимаю сайт

в отклике указывайте ТГ

Tilda
4 года назад
guest_16195972461853
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Заявки фрилансеров

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