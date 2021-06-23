Сделать лендинг на тильде для агентства копирайтинга, сам текст есть

Задача состоит в следующем. Нужно сделать лендинг на тильде по готовому тексту. С вас - внешнее оформление, техническая настройка. На лендинг планируется запустить контекстную рекламу. Нужно будет отслеживать заявки, а именно - реф, откуда пришел клиент, по какому ключу и т.д. Цену за вашу работу укажите в заявке. Удобнее будет связаться в телеграме. Концепцию проекта и подробное ТЗ прикрепляю к проекту.