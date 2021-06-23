Сделать лендинг на тильде для агентства копирайтинга, сам текст есть

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Завершен32 заявки1466 просмотров

Задача состоит в следующем. Нужно сделать лендинг на тильде по готовому тексту. С вас - внешнее оформление, техническая настройка. На лендинг планируется запустить контекстную рекламу. Нужно будет отслеживать заявки, а именно - реф, откуда пришел клиент, по какому ключу и т.д. Цену за вашу работу укажите в заявке. Удобнее будет связаться в телеграме. Концепцию проекта и подробное ТЗ прикрепляю к проекту.

Tilda
4 года назад
oldbobov
Иван 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$130
1 день
Стояла задача. Сделать из текста - готовый рабочий лендинг с дизайном и приемом заявок. Ярослав справился на 5 баллов! По скорости - просто супер, и помощники его молодцы. Дополнительно заказал настройку контекста в яндексе. Только самые приятные ощущения от сотрудничества. Еще раз благодарю!
Приятный и понимающий заказчик. Чёткое ТЗ и быстрые ответы ускорить работу и сделали её лёгкой. Рекомендую

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