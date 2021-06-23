oldbobov

Иван oldbobov

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Полностью переработать сайт

    Требуется полностью переработать сайт для улучшения конверсии из контекстной рекламы. Необходим новый дизайн и структура, чтобы сайт эффективно «продавал». Пример сайта, который нравится заказчику, указан в описании. Ожидаются предложения по бюджету на выполнение работы.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить яндекс директ для сайта greendecking.ru

    Необходимо настроить контекстную рекламу Яндекс Директ для сайта greendecking.ru с целью привлечения целевых клиентов. Начальный бюджет составляет 20-30 тыс. руб. в месяц. Ожидается предложение по стоимости услуг и примеры успешных кейсов.

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Поиск фото в зарубежных источниках (9 катеров)

    $25

    Необходимо найти и обработать фотографии 9 катеров, включая Bayliner 245 и Sea Ray 245. Фото должны быть портретными, альбомной ориентации и минимальной шириной 800 пикселей. Ищите изображения только с зарубежных сайтов, отражающие верхнюю палубу, каюту и другие ключевые элементы. Сначала будет утверждено фото для одного катера, затем остальные.

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт на английском под Канаду, тематика - развлечения

    $10

    Ищется специалист по рерайту текстов на английском под Канаду в тематике развлечений. Необходимо переписывать тексты легким слогом, без ошибок и лишней воды. Примеры канадских текстов обязательны. Оплата составляет 70 рублей за 1000 символов без пробелов. Работы много, требуется опыт в подобной тематике.

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг на тильде для агентства копирайтинга, сам текст есть

    Необходимо разработать лендинг на платформе Тильда для агентства копирайтинга. У вас будет готовый текст, требуется выполнить внешнее оформление и техническую настройку. Также важно интегрировать отслеживание заявок и источников трафика для контекстной рекламы. Укажите цену за выполнение работы в заявке.

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сдать за меня налоговую декларацию ип на усн за 2019 год

    $12

    Здравствуйте! Нужно сделать и сдать за меня налоговую декларацию ип на усн за 2019 год в электронном виде. Нулевая декларация, т.е. по счету никаких движений не было. У меня нет электронной подписи и в этих ...

    Бухгалтерские услуги10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
4 года назад
Сделать лендинг на тильде для агентства копирайтинга, сам текст есть
Tilda
Приятный и понимающий заказчик. Чёткое ТЗ и быстрые ответы ускорить работу и сделали её лёгкой. Рекомендую
Стояла задача. Сделать из текста - готовый рабочий лендинг с дизайном и приемом заявок. Ярослав справился на 5 баллов! По скорости - просто супер, и помощники его молодцы. Дополнительно заказал настройку контекста в яндексе. Только самые приятные ощущения от сотрудничества. Еще раз благодарю!
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