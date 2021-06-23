Требуется полностью переработать сайт для улучшения конверсии из контекстной рекламы. Необходим новый дизайн и структура, чтобы сайт эффективно «продавал». Пример сайта, который нравится заказчику, указан в описании. Ожидаются предложения по бюджету на выполнение работы.
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить контекстную рекламу Яндекс Директ для сайта greendecking.ru с целью привлечения целевых клиентов. Начальный бюджет составляет 20-30 тыс. руб. в месяц. Ожидается предложение по стоимости услуг и примеры успешных кейсов.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт2 года назад
- $25
Необходимо найти и обработать фотографии 9 катеров, включая Bayliner 245 и Sea Ray 245. Фото должны быть портретными, альбомной ориентации и минимальной шириной 800 пикселей. Ищите изображения только с зарубежных сайтов, отражающие верхнюю палубу, каюту и другие ключевые элементы. Сначала будет утверждено фото для одного катера, затем остальные.Обработка фотографий11 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Ищется специалист по рерайту текстов на английском под Канаду в тематике развлечений. Необходимо переписывать тексты легким слогом, без ошибок и лишней воды. Примеры канадских текстов обязательны. Оплата составляет 70 рублей за 1000 символов без пробелов. Работы много, требуется опыт в подобной тематике.Рерайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать лендинг на платформе Тильда для агентства копирайтинга. У вас будет готовый текст, требуется выполнить внешнее оформление и техническую настройку. Также важно интегрировать отслеживание заявок и источников трафика для контекстной рекламы. Укажите цену за выполнение работы в заявке.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $12
Здравствуйте! Нужно сделать и сдать за меня налоговую декларацию ип на усн за 2019 год в электронном виде. Нулевая декларация, т.е. по счету никаких движений не было. У меня нет электронной подписи и в этих ...Бухгалтерские услуги10 заявокЗакрыт4 года назад