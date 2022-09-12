Суть задания: найти фотографии яхт (9 катеров)

Фото будут размещаться на страницах с описанием яхт, потенциальный посетитель страницы - тот,

кто хочет взять её в аренду. Поэтому в первую очередь его будет интересовать

как устроена верхняя палуба, каюта, наличие туалета и т.д. Поэтому и фото

должны быть соответствующие. Как пример, скину два архива, чтобы было понимание

какое количество фото нужно и что на них должно быть.

Вот они (по ссылкам):

Как пример, фото хорошие, но маленькие по размеру.

https://disk.yandex.ru/d/mXD8DbxQEnHLBQ

https://disk.yandex.ru/d/6S9Wi3y574DXng

Требования:

Не с российских сайтов!!!

Все портретные

Альбомная ориентация

Минимальная ширина 800 пикселей

Там, где яхта со стороны сфотографирована - должно складываться ощущение, что она стоит

на реке в средних широтах. Полная иллюзия, что это реальная яхта. Могут

возникнуть проблемы с поиском фото кают - тогда можно просто посмотреть, как

она в оригинале выглядит и найти похожие от другого катера.

В примерах супер набор получился, но они с российского сайта. Лучше искать где то за

бугром, может быть или обзоры на эти яхты, или где ими торгуют.

А вот список катеров:

1. Bayliner 245

2. Sea Ray 245

3. Crowline 250 CR

4. Maxum 2400 SCR

5. Maxum 2300 SC

6. Glastron GS 249

7. Sea Ray 215

8. Stingray 240 CS

9. Bayliner Ciera 2355

Сначала нужно будет сделать для одного катера, утвердить. А потом сделаем все остальные.

Оплата за все – 1500 рублей. Оставляя заявку, напишите, почему нужно выбрать именно вас.

Благодарю!