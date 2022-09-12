Поиск фото в зарубежных источниках (9 катеров)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок604 просмотра

Суть задания: найти фотографии яхт (9 катеров)

Фото будут размещаться на страницах с описанием яхт, потенциальный посетитель страницы - тот,

кто хочет взять её в аренду. Поэтому в первую очередь его будет интересовать

как устроена верхняя палуба, каюта, наличие туалета и т.д. Поэтому и фото

должны быть соответствующие. Как пример, скину два архива, чтобы было понимание

какое количество фото нужно и что на них должно быть.

Вот они (по ссылкам):

Как пример, фото хорошие, но маленькие по размеру.

https://disk.yandex.ru/d/mXD8DbxQEnHLBQ

https://disk.yandex.ru/d/6S9Wi3y574DXng

Требования:

Не с российских сайтов!!!

Все портретные

Альбомная ориентация

Минимальная ширина 800 пикселей

Там, где яхта со стороны сфотографирована - должно складываться ощущение, что она стоит

на реке в средних широтах. Полная иллюзия, что это реальная яхта. Могут

возникнуть проблемы с поиском фото кают - тогда можно просто посмотреть, как

она в оригинале выглядит и найти похожие от другого катера.

В примерах супер набор получился, но они с российского сайта. Лучше искать где то за

бугром, может быть или обзоры на эти яхты, или где ими торгуют.

А вот список катеров:

1. Bayliner 245

2. Sea Ray 245

3. Crowline 250 CR

4. Maxum 2400 SCR

5. Maxum 2300 SC

6. Glastron GS 249

7. Sea Ray 215

8. Stingray 240 CS

9. Bayliner Ciera 2355

Сначала нужно будет сделать для одного катера, утвердить. А потом сделаем все остальные.

Оплата за все – 1500 рублей. Оставляя заявку, напишите, почему нужно выбрать именно вас.

Благодарю!

3 года назад
oldbobov
Иван 
34 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Галяра
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ангелина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Кристина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Илья
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
Іларія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Анатолий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
21 день назад
23 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать фото

    Необходимо создать рендеры по предоставленным 3D-моделям. Требуются фотографии как на белом фоне, так и в различных интерьерных вариантах. Обработка фотографий должна соответствовать высоким стандартам качества.

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить цифры на скриншоте в фотошопе

    Необходимо изменить цифры на скриншоте с использованием фотошопа. Требуется опыт в обработке изображений и навыки работы с текстом. Обработка должна быть аккуратной и соответствовать оригиналу.

    Обработка фотографий92 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить лицо на фото

    Требуется замена лица на фотографии. На исходном изображении два человека, необходимо вырезать лицо одного и вставить его на лицо другого. Работа должна быть выполнена с максимальной реалистичностью, чтобы результат выглядел естественно.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ретушь фото 11 шт

    Требуется провести ретушь 11 фотографий. Задача включает в себя обработку изображений с учетом предоставленного технического задания, которое будет отправлено в личной переписке. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ретушь и обработка фото 11 шт

    Требуется ретушь и обработка 11 фотографий. Заказ включает детальную проработку изображения. Подробное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработка фото для размещения на сайте

    Требуется обработка фотографий для размещения на сайте, посвященном озеленению ресторанов. Необходимо улучшить качество изображений, подготовить их к публикации и учесть особенности тематики.

    Обработка фотографий46 заявок
    Закрыт
    3 года назад