Ретушь фото 11 шт

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Завершен10 заявок193 просмотра

Обработать фото 11 шт . Подробное тз в личку 

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tsekhotskairina
Ирина 
28 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Ирина , отличный исполнитель . Моментальное исполнение заказа , всегда на связи . Рекомендую и в дальнейшем планирую обращаться !
Задача поставлена четко и ясно. Рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Елена
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
tsekhotskairina
Ирина 
28 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
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Николай
 
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Владислав
 
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3 года назад
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год назад
21 отзыв
3 года назад

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