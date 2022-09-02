Здравствуйте! Нам нужна "фотография" гугл карт (одним скриншотом, всего мира) в хорошем масштабе, в исходном качестве, чтобы было видно улицы и дороги БЕЗ обозначений. То есть любые названия и обозначения нужно убрать. Нужен "скриншот" именно с гугл карт, то есть в их цветовой палитре