Скриншот мира google maps

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Закрыт8 заявок672 просмотра

Здравствуйте! Нам нужна "фотография" гугл карт (одним скриншотом, всего мира) в хорошем масштабе, в исходном качестве, чтобы было видно улицы и дороги БЕЗ обозначений. То есть любые названия и обозначения нужно убрать. Нужен "скриншот" именно с гугл карт, то есть в их цветовой палитре

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