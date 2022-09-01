Обработка фото.

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На левом кросовке на подошве есть грязь, можно ли с ней чтото сделать?! Почистить брущатку, от грязи пятен и т.д. На капоте карбоновая наклейка на ней есть каки-ето следы какбуд-то выцвело. Почистить машину от сколов и разных пятен. Что-то придумать с номером машины чтоб его не было. Именно самого номера вместо него может надпись Skoda (на чешском) С котом который попал в кадр думаю особо нечего делать?! Ну и так на своем усмотрение что еще можно сделать чтоб фото вагледело получше.

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