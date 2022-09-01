Здравствуйте!

Во вложении - пример визуализации. Макеты вставляем не на внешние, а на внутренние окна, как в примере.

Так же, 2 фото окон, без визуализации, в них нужно вставить 11 фото (в 11 окон), в порядке очерёдности слева направо (на одном фото слева окна магазина Дикси - их не трогаем.

Фото № 5 соответственно получается на угол, его половина остаётся на одной стороне магазина, вторая половина на другой стороне.