Необходимо заменить надпись "MyBest + Mattress" на "Mattress + Review" на логотипе, а также заменить две подушечки на другую картинку. Работа с двумя файлами, отличающимися прозрачностью текста, с сохранением оригинальных размеров. Ищем фрилансеров из Украины.
Обработка и ретушь фото
Требуется редактор фотоЗадача: обработка фото после фотосессии.
Ретушь кожиИзменение цвета одеждыУбирать заломы и складки на одеждеБюджет 100р за фотоПримеры в закреплённых фото
Заявки фрилансеров
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