Необходимо заменить надпись "MyBest + Mattress" на "Mattress + Review" на логотипе, а также заменить две подушечки на другую картинку. Работа с двумя файлами, отличающимися прозрачностью текста, с сохранением оригинальных размеров. Ищем фрилансеров из Украины.