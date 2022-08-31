Обработка и ретушь фото

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Закрыт51 заявка875 просмотров

Требуется редактор фотоЗадача: обработка фото после фотосессии.

Ретушь кожиИзменение цвета одеждыУбирать заломы и складки на одеждеБюджет 100р за фотоПримеры в закреплённых фото 

3 года назад
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