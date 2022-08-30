Николай, спасибо большое за возможность видеть моих близких на одной фотографии. Учёл все мои пожелания и сделал даже лучше))) Ты выполнил очень красивый и уютный дизайн) Классно, когда человек занимаясь любимым делом, может приносить пользу другим! Обязательно буду обращаться к тебе. Ответвенный исполнитель и приятный человек,рекомендую!