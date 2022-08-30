Сделать коллаж из личных фото

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок412 просмотров

Есть несколько семейных фото. Необходимо сделать качественную ретушь, и сделать из них коллаж на одной странице формата а4, макет необходимо подготовить для печати.

3 года назад
Kristinaburuiane
Кристина 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Николай, спасибо большое за возможность видеть моих близких на одной фотографии. Учёл все мои пожелания и сделал даже лучше))) Ты выполнил очень красивый и уютный дизайн) Классно, когда человек занимаясь любимым делом, может приносить пользу другим! Обязательно буду обращаться к тебе. Ответвенный исполнитель и приятный человек,рекомендую!
Очень позитивный заказчик, понравилась легкая манера общения, а так же четкое ТЗ к проекту, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Евгения
 
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2 года назад
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koledgoy007
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