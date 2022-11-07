Дизайн без воды!

﻿﻿Всем привет

Меня зовут Николай, мне 22 года, и я буду для вас создавать сочные дизайны. Свой фриланс аккаунт я создал уже в далеком 2019 году, а сейчас на дворе уже 2023 и теперь я могу назвать себя фрилансером, по этому развитие аккаунта входит в чат) Дизайню сайты уже на протяжении 2х лет, за это время я многому научился. Стараюсь идти в ногу со временем, люблю поиграть в компьютерные игры вечерами, а ещё обожаю бананы. Всегда открыт к новым знакомствам, а так же ко всему новому, люблю развиваться и ещё поспать) Очень радует мой взгляд, чистый-простой дизайн, но не ради дизайна, а со смыслом, но в тоже время я не люблю правила, к черту их! Я занимаюсь любимым делом и не вижу себя без дизайна, по этому работая со мной вы получаете дизайн с любовью.

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Оценка моего дизайна. У меня все просто!

Например:

Стандартный лендинг размером в 7-8 блоков - 100$ (Тоже самое касается и главной страницы интернет магазина, или любого другого ресурса);

Каждая внутренняя страница равна половине стоимости лендинга - 50$ (Каждая 4я внутренняя страница - БЕСПЛАТНО!)

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👋Адаптивы

Делаю 4 варианта адаптива для каждой страницы под размеры: 360 / 480 (Телефоны), 768 / 1000 (Планшеты) - обычно этого достаточно, но если надо больше, с удовольствием сделаю.

По цене, за все 4 варианта адаптивов - 50$ (Для каждой четвертой новой страницы делаю 2 варианта адаптива - БЕСПЛАТНО!)

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✌️Работаю по предоплате в 30 - 50% (Как будет удобно)

В случае возникновения спорных вопросов, или вам просто не подойдет мой дизайн:

Я верну предоплату в ПОЛНОМ объеме.

(И в этой ситуации остаются довольны все, ведь заказчик не виноват, что дизайнеру не удалось в полной мере воплотить жизнь в его проект, ведь все мы разные и вкусы у каждого свои)

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👍Все правки - БЕСПЛАТНО!

У меня нет этого современного тренда по поводу наборов правок, все правки ещё раз - БЕСПЛАТНО!

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😎Мои софт скилы:

Figma

- Создам продающий Landing;

- Разработаю прототип;

- Задизайню интернет-магазин;

- Сделаю понятный дизайн сервиса.

Photoshop

- Отретуширую фото;

- Мастерски вырежу волосы на любом фоне и сделаю изображение без фона;

- Удалю ненужные объекты с фото;

- Разработаю крутецкий баннер.

Illustrator

- Подтюню ваш логотип или создам новый;

- Отрисую в векторе растровое изображение;

- Подберу креативный набор иконок для вашего продукта.

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По поводу оплаты

Принимаю:

- "Тинькофф",

- "Сбер"

- "Qiwi"

Номера карт высылаю как только согласовали и обсудили все условия и проект взят в работу.

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Могу и голосом

Если удобно, можно созвониться и обсудить все детали по телеграму или любому другому месседжеру.

Если вам зашло мое портфолио - пишите! Задизайню вам крутецкий проект.