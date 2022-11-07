Николай Медовкин koledgoy007koledgoy007
Всем привет
Меня зовут Николай, мне 22 года, и я буду для вас создавать сочные дизайны. Свой фриланс аккаунт я создал уже в далеком 2019 году, а сейчас на дворе уже 2023 и теперь я могу назвать себя фрилансером, по этому развитие аккаунта входит в чат) Дизайню сайты уже на протяжении 2х лет, за это время я многому научился. Стараюсь идти в ногу со временем, люблю поиграть в компьютерные игры вечерами, а ещё обожаю бананы. Всегда открыт к новым знакомствам, а так же ко всему новому, люблю развиваться и ещё поспать) Очень радует мой взгляд, чистый-простой дизайн, но не ради дизайна, а со смыслом, но в тоже время я не люблю правила, к черту их! Я занимаюсь любимым делом и не вижу себя без дизайна, по этому работая со мной вы получаете дизайн с любовью.
————————————————————————————————————
Оценка моего дизайна. У меня все просто!
Например:
Стандартный лендинг размером в 7-8 блоков - 100$ (Тоже самое касается и главной страницы интернет магазина, или любого другого ресурса);
Каждая внутренняя страница равна половине стоимости лендинга - 50$ (Каждая 4я внутренняя страница - БЕСПЛАТНО!)
————————————————————————————————————
👋Адаптивы
Делаю 4 варианта адаптива для каждой страницы под размеры: 360 / 480 (Телефоны), 768 / 1000 (Планшеты) - обычно этого достаточно, но если надо больше, с удовольствием сделаю.
По цене, за все 4 варианта адаптивов - 50$ (Для каждой четвертой новой страницы делаю 2 варианта адаптива - БЕСПЛАТНО!)
————————————————————————————————————
✌️Работаю по предоплате в 30 - 50% (Как будет удобно)
В случае возникновения спорных вопросов, или вам просто не подойдет мой дизайн:
Я верну предоплату в ПОЛНОМ объеме.
(И в этой ситуации остаются довольны все, ведь заказчик не виноват, что дизайнеру не удалось в полной мере воплотить жизнь в его проект, ведь все мы разные и вкусы у каждого свои)
————————————————————————————————————
👍Все правки - БЕСПЛАТНО!
У меня нет этого современного тренда по поводу наборов правок, все правки ещё раз - БЕСПЛАТНО!
————————————————————————————————————
😎Мои софт скилы:
Figma
- Создам продающий Landing;
- Разработаю прототип;
- Задизайню интернет-магазин;
- Сделаю понятный дизайн сервиса.
Photoshop
- Отретуширую фото;
- Мастерски вырежу волосы на любом фоне и сделаю изображение без фона;
- Удалю ненужные объекты с фото;
- Разработаю крутецкий баннер.
Illustrator
- Подтюню ваш логотип или создам новый;
- Отрисую в векторе растровое изображение;
- Подберу креативный набор иконок для вашего продукта.
————————————————————————————————————
По поводу оплаты
Принимаю:
- "Тинькофф",
- "Сбер"
- "Qiwi"
Номера карт высылаю как только согласовали и обсудили все условия и проект взят в работу.
————————————————————————————————————
Могу и голосом
Если удобно, можно созвониться и обсудить все детали по телеграму или любому другому месседжеру.
Если вам зашло мое портфолио - пишите! Задизайню вам крутецкий проект.
- UI/UX дизайн интернет магазина бургерной4 просмотра
- Дизайн концепты для первых экранов9 просмотров
- Health assistant dashboard UI / UX design2 просмотра