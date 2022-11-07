koledgoy007

Николай Медовкин koledgoy007

 
23 годаРоссия/Орехово-Зуево
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Дизайн без воды!

﻿﻿Всем привет

Меня зовут Николай, мне 22 года, и я буду для вас создавать сочные дизайны. Свой фриланс аккаунт я создал уже в далеком 2019 году, а сейчас на дворе уже 2023 и теперь я могу назвать себя фрилансером, по этому развитие аккаунта входит в чат) Дизайню сайты уже на протяжении 2х лет, за это время я многому научился. Стараюсь идти в ногу со временем, люблю поиграть в компьютерные игры вечерами, а ещё обожаю бананы. Всегда открыт к новым знакомствам, а так же ко всему новому, люблю развиваться и ещё поспать) Очень радует мой взгляд, чистый-простой дизайн, но не ради дизайна, а со смыслом, но в тоже время я не люблю правила, к черту их! Я занимаюсь любимым делом и не вижу себя без дизайна, по этому работая со мной вы получаете дизайн с любовью.

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Оценка моего дизайна. У меня все просто!

Например:

Стандартный лендинг размером в 7-8 блоков - 100$ (Тоже самое касается и главной страницы интернет магазина, или любого другого ресурса);

Каждая внутренняя страница равна половине стоимости лендинга - 50$ (Каждая 4я внутренняя страница - БЕСПЛАТНО!)

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👋Адаптивы

Делаю 4 варианта адаптива для каждой страницы под размеры: 360 / 480 (Телефоны), 768 / 1000 (Планшеты) - обычно этого достаточно, но если надо больше, с удовольствием сделаю.

По цене, за все 4 варианта адаптивов - 50$ (Для каждой четвертой новой страницы делаю 2 варианта адаптива - БЕСПЛАТНО!)

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✌️Работаю по предоплате в 30 - 50% (Как будет удобно)

В случае возникновения спорных вопросов, или вам просто не подойдет мой дизайн:

Я верну предоплату в ПОЛНОМ объеме.

(И в этой ситуации остаются довольны все, ведь заказчик не виноват, что дизайнеру не удалось в полной мере воплотить жизнь в его проект, ведь все мы разные и вкусы у каждого свои)

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👍Все правки - БЕСПЛАТНО!

У меня нет этого современного тренда по поводу наборов правок, все правки ещё раз - БЕСПЛАТНО!

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😎Мои софт скилы:

Figma

- Создам продающий Landing;

- Разработаю прототип;

- Задизайню интернет-магазин;

- Сделаю понятный дизайн сервиса.

Photoshop

- Отретуширую фото;

- Мастерски вырежу волосы на любом фоне и сделаю изображение без фона;

- Удалю ненужные объекты с фото;

- Разработаю крутецкий баннер.

Illustrator

- Подтюню ваш логотип или создам новый;

- Отрисую в векторе растровое изображение;

- Подберу креативный набор иконок для вашего продукта.

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По поводу оплаты

Принимаю:

- "Тинькофф",

- "Сбер"

- "Qiwi"

Номера карт высылаю как только согласовали и обсудили все условия и проект взят в работу.

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Могу и голосом

Если удобно, можно созвониться и обсудить все детали по телеграму или любому другому месседжеру.

Если вам зашло мое портфолио - пишите! Задизайню вам крутецкий проект.

Дизайн сайтаFigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$80
10 баллов
5 месяцев назад
Дизайн приложения
Как всегда, потрясающе выполнена работа, всё идеально. Оперативно согласовали всё в телеграм и сделали. Будем с удовольствием дальше сотрудничать)
Очередной раз работали с Анастасией, все клёво? шикарная заказчица! С удовольствием займусь снова дизайном!
Ответный отзыв
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$50
10 баллов
7 месяцев назад
Дизайн сайта
Потрясающий специалист, работа выполнена быстро и качественно, всегда бы так. С огромным удовольствием будем сотрудничать вновь!
Честно говоря, не ожидал такой продуктивной работы, Анастасия наверное один из лучших заказчиков, с которыми мне удавалось работать (Если бы мы были игровыми персонажами, и важно было качать навык коммуникации, Анастасия, была бы БОССОМ!) Спасибо за прекрасный заказ, с удовольствием буду трудиться вновь!)
Ответный отзыв
rewer22
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$100
10 баллов
7 месяцев назад
Шахматы
Все отлично и четко, спасибо
Спасибо, Якову за прекрасный заказ. Все подробности были обсуждены в тг. Понравилось сотрудничать с данным заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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rewer22
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$25
10 баллов
8 месяцев назад
Изменить цвет набора шахмат
Все отлично, оперативно. Крайне рекомендую
Прекрасный заказчик, по своей натуре оптимист! Было очень комфортно работать во всех планах. Рекомендую всем!)
Ответный отзыв
Seavaev
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Нужно сделать 3 фотографии
Отличная работы в сроки! Рекомендую к сотрудничеству !
Прекрасный заказчик! Рад был поработать во благо. Буду рад к сотрудничеству снова.
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