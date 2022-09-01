Требуется ретушь и обрезка 500-1000 фотографий для карточек товаров на маркетплейсе. Основное внимание на лицо, исправление теней и засветов. Возможность начать с небольшого объема. Инструкция и примеры будут предоставлены.
Найти фотки в соц сетях
Надо найти фотки с изображением богатых людей (мажоров, лакшери-жизнь) с очень дорогими авто (в основном), за рулем или рядом, яхтами, самолетами и прочими атрибутами успешного успеха.
Брать с поисковиков гугл, яндекс и т.д. не надо, оттуда уже многое взято.
Рекомендую открыть инстаграм или фейсбук и оттуда надергать.
Фотки должны быть хорошего качества, не размытые, яркие и "завидные".
Горизонтальные (для компьютера).
Люди должны быть в основном парни (80%) и девушки (20%). 25-35 лет.
Фотки жизненные - все довольные, с улыбкой.
Нельзя брать очень известных людей, которых показывают по телеку, певцов, политиков, ведущих, спортсменов. Нельзя брать русскоговорящих из СНГ, азиатов, темнокожих, китайцев. Нужны европейцы.
Предоставить в итоге мне надо архив фоток сохраненных по папкам так, чтобы было понятно кого вы насохраняли (имя человека, страна и ссылка на его страницу (или id) )
Например:
1. Мистер Робинович, Германия, https://instagram.com/login_cheloveka и в папке все только его фотки. И также по другим.
Надо 30 человек, с каждого 5-10 фоток.
Оплата 30$ за 300 фоток.
Примеры (не идеальные, надо лучше):
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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