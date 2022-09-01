Найти фотки в соц сетях

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок990 просмотров

Надо найти фотки с изображением богатых людей (мажоров, лакшери-жизнь) с очень дорогими авто (в основном), за рулем или рядом, яхтами, самолетами и прочими атрибутами успешного успеха.

Брать с поисковиков гугл, яндекс и т.д. не надо, оттуда уже многое взято.

Рекомендую открыть инстаграм или фейсбук и оттуда надергать.

Фотки должны быть хорошего качества, не размытые, яркие и "завидные".

Горизонтальные (для компьютера).

Люди должны быть в основном парни (80%) и девушки (20%). 25-35 лет.

Фотки жизненные - все довольные, с улыбкой.

Нельзя брать очень известных людей, которых показывают по телеку, певцов, политиков, ведущих, спортсменов. Нельзя брать русскоговорящих из СНГ, азиатов, темнокожих, китайцев. Нужны европейцы.

Предоставить в итоге мне надо архив фоток сохраненных по папкам так, чтобы было понятно кого вы насохраняли (имя человека, страна и ссылка на его страницу (или id) )

Например:

1. Мистер Робинович, Германия, https://instagram.com/login_cheloveka и в папке все только его фотки. И также по другим.

Надо 30 человек, с каждого 5-10 фоток.

Оплата 30$ за 300 фоток.

Примеры (не идеальные, надо лучше):

https://dropmefiles.com/RTBR4

3 года назад
doitnow
Илья 
31 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eugeniebl
Евгения 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$30
3 дня
Работа сделана как того требовалось)
Хороший добросовестный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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год назад
3 года назад
eugeniebl
Евгения 
26 лет
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