Надо найти фотки с изображением богатых людей (мажоров, лакшери-жизнь) с очень дорогими авто (в основном), за рулем или рядом, яхтами, самолетами и прочими атрибутами успешного успеха.

Брать с поисковиков гугл, яндекс и т.д. не надо, оттуда уже многое взято.

Рекомендую открыть инстаграм или фейсбук и оттуда надергать.

Фотки должны быть хорошего качества, не размытые, яркие и "завидные".

Горизонтальные (для компьютера).

Люди должны быть в основном парни (80%) и девушки (20%). 25-35 лет.

Фотки жизненные - все довольные, с улыбкой.

Нельзя брать очень известных людей, которых показывают по телеку, певцов, политиков, ведущих, спортсменов. Нельзя брать русскоговорящих из СНГ, азиатов, темнокожих, китайцев. Нужны европейцы.

Предоставить в итоге мне надо архив фоток сохраненных по папкам так, чтобы было понятно кого вы насохраняли (имя человека, страна и ссылка на его страницу (или id) )

Например:

1. Мистер Робинович, Германия, https://instagram.com/login_cheloveka и в папке все только его фотки. И также по другим.

Надо 30 человек, с каждого 5-10 фоток.

Оплата 30$ за 300 фоток.

Примеры (не идеальные, надо лучше):

https://dropmefiles.com/RTBR4