eugeniebl

Евгения eugeniebl

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Векторные иллюстрации, дизайн полиграфической продукции,разработка визиток, логотипов, фирменного стиля, базовая анимация.

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Отзывы заказчиков

doitnow
Илья 
31 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
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Работа сделана как того требовалось)
Хороший добросовестный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв