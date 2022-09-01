Векторные иллюстрации, дизайн полиграфической продукции,разработка визиток, логотипов, фирменного стиля, базовая анимация.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Работа сделана как того требовалось)
Ответный отзыв
Хороший добросовестный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!