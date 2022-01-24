Требуется разработать серию веб-форм с интеграцией Telegram Bot на базе существующего скрипта. Процесс включает заполнение нескольких страниц, загрузку файлов и автоматическую отправку данных. Также необходима простая админка для отслеживания действий пользователей и управления процессом. Все поля и кнопки должны работать согласно заданным условиям, включая возможность одновременной загрузки нескольких файлов и логирование действий в Telegram.
- $75Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $50
Требуется доработка скрипта Telegram бота с добавлением многоуровневой формы. Реализовать последовательность шагов с возможностью загрузки файлов, а также внедрить функционал для администрирования в реальном времени. Необходимо, чтобы данные сохранялись в одном сообщении в Telegram и администратор мог управлять процессом заполнения форм онлайн.Закрыт8 месяцев назад
- $12
Разработайте PHP-скрипт, который будет запускаться каждые 3 часа и проверять рабочий домен на наличие в черном списке. В случае обнаружения замены домена на первый из резервного списка, если тот также не в черном списке. Скрипт должен обрабатывать указанные файлы и создавать файл current.txt с актуальным доменом, обеспечивая защиту от ошибок замены.Завершен3 года назад
- $30
Требуется найти и собрать 300 качественных фотографий 30 богатых людей (80% парни, 20% девушки) с дорогими автомобилями, яхтами и другим атрибутами успешной жизни. Фото должны быть из Instagram или Facebook, без известных личностей и русскоговорящих. Каждое фото должно быть сохранено с именем человека, страной и ссылкой на страницу. Оплата 30$.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Необходима разработка функционала для сохранения заявок с одностраничных лендингов в базу данных MySQL. Время обработки заявок зависит от рабочего расписания колцентра. Заявки, поступившие в нерабочее время, должны сохраняться и отправляться по API в колцентр при наступлении рабочего времени с использованием cron. Требуются навыки PHP, MySQL и работы с cron.Закрыт3 года назад
- $10
Требуется исправить ошибки PHP скрипта, которые возникают при работе на Apache, включая проблемы с сессиями и Mod_Security. Скрипт должен продолжать функционировать на Nginx. Обеспечить корректную работу на текущем хостинге и устранить все указанные ошибки.Завершен3 года назад
Необходимо спарсить сайты для нахождения конкретного файла по заданному пути. Требуется пинговать файл и отмечать его как 'найдено' в случае успешного поиска. Задача выполняется в рамках рекламной аналитики.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется разработка PHP скрипта для взаимодействия с API keitaro.io, который будет обрабатывать лэндинги по заданному алгоритму. Необходимо глубокое знание PHP, а также JS, HTML и CSS. Ожидается, что код будет чистым и безопасным, с поддержкой различных режимов работы кейтаро. Исполнителю предоставляются доступы к тестовой админке и серверу. Подробное ТЗ будет выслано выбранному исполнителю.Завершен3 года назад
- $50
Требуется подключить скрипт для сбора вводимых данных с одностраничного лэндинга и отправки их в Telegram. Можно использовать любые простые формы без оформления. Варианты настройки можно найти в открытых источниках, но креативный подход приветствуется.Завершен3 года назад
Требуется уникализация видеороликов по 2-3 минуты для YouTube. Задачи: разработка методов уникализации (музыка, титры, преролы) и рерайт аналогичных нарезок с сохранением смыслового посыла. Необходимо обработать 5 видео с предложением цен.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется перевод текста объемом 28000 знаков с русского на чешский язык. Тематика перевода - обзор компьютерной игры. Ищем грамотного носителя чешского языка, предпочтение отдается профессионалам, способным выполнить перевод без использования автопереводчиков.Переводы4 заявкиЗакрыт3 года назад