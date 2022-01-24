doitnow

Илья doitnow

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад

/dev/null

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработка web форм + Telegram Bot

    $75

    Требуется разработать серию веб-форм с интеграцией Telegram Bot на базе существующего скрипта. Процесс включает заполнение нескольких страниц, загрузку файлов и автоматическую отправку данных. Также необходима простая админка для отслеживания действий пользователей и управления процессом. Все поля и кнопки должны работать согласно заданным условиям, включая возможность одновременной загрузки нескольких файлов и логирование действий в Telegram.

    Написание скриптовСоздание чат-ботовJavaScriptPHPTelegram
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Настроить Telegram бота

    $50

    Требуется доработка скрипта Telegram бота с добавлением многоуровневой формы. Реализовать последовательность шагов с возможностью загрузки файлов, а также внедрить функционал для администрирования в реальном времени. Необходимо, чтобы данные сохранялись в одном сообщении в Telegram и администратор мог управлять процессом заполнения форм онлайн.

    Создание чат-ботовJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Скрипт поиска и замены на php по крону

    $12

    Разработайте PHP-скрипт, который будет запускаться каждые 3 часа и проверять рабочий домен на наличие в черном списке. В случае обнаружения замены домена на первый из резервного списка, если тот также не в черном списке. Скрипт должен обрабатывать указанные файлы и создавать файл current.txt с актуальным доменом, обеспечивая защиту от ошибок замены.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Найти фотки в соц сетях

    $30

    Требуется найти и собрать 300 качественных фотографий 30 богатых людей (80% парни, 20% девушки) с дорогими автомобилями, яхтами и другим атрибутами успешной жизни. Фото должны быть из Instagram или Facebook, без известных личностей и русскоговорящих. Каждое фото должно быть сохранено с именем человека, страной и ссылкой на страницу. Оплата 30$.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • PHP: сделать сохранение заявок с сайта в MySQL

    $15

    Необходима разработка функционала для сохранения заявок с одностраничных лендингов в базу данных MySQL. Время обработки заявок зависит от рабочего расписания колцентра. Заявки, поступившие в нерабочее время, должны сохраняться и отправляться по API в колцентр при наступлении рабочего времени с использованием cron. Требуются навыки PHP, MySQL и работы с cron.

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить ошибки php скрипта

    $10

    Требуется исправить ошибки PHP скрипта, которые возникают при работе на Apache, включая проблемы с сессиями и Mod_Security. Скрипт должен продолжать функционировать на Nginx. Обеспечить корректную работу на текущем хостинге и устранить все указанные ошибки.

    ApacheHTMLNginxPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Спарсить сайты

    Необходимо спарсить сайты для нахождения конкретного файла по заданному пути. Требуется пинговать файл и отмечать его как 'найдено' в случае успешного поиска. Задача выполняется в рамках рекламной аналитики.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить API keitaro и интеграцию PHP скриптов

    $100

    Требуется разработка PHP скрипта для взаимодействия с API keitaro.io, который будет обрабатывать лэндинги по заданному алгоритму. Необходимо глубокое знание PHP, а также JS, HTML и CSS. Ожидается, что код будет чистым и безопасным, с поддержкой различных режимов работы кейтаро. Исполнителю предоставляются доступы к тестовой админке и серверу. Подробное ТЗ будет выслано выбранному исполнителю.

    CSSDebianHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отправка данных с сайта

    $50

    Требуется подключить скрипт для сбора вводимых данных с одностраничного лэндинга и отправки их в Telegram. Можно использовать любые простые формы без оформления. Варианты настройки можно найти в открытых источниках, но креативный подход приветствуется.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Уникализация видеороликов

    Требуется уникализация видеороликов по 2-3 минуты для YouTube. Задачи: разработка методов уникализации (музыка, титры, преролы) и рерайт аналогичных нарезок с сохранением смыслового посыла. Необходимо обработать 5 видео с предложением цен.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод текста с русского на чешский

    $15

    Требуется перевод текста объемом 28000 знаков с русского на чешский язык. Тематика перевода - обзор компьютерной игры. Ищем грамотного носителя чешского языка, предпочтение отдается профессионалам, способным выполнить перевод без использования автопереводчиков.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

runphp
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$15
10 баллов
3 года назад
Скрипт поиска и замены на php по крону
PHP
Хороший заказчик, все отлично
Всё было сделано хорошо и как надо
Ответный отзыв
eugeniebl
Евгения 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Найти фотки в соц сетях
Хороший добросовестный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа сделана как того требовалось)
Ответный отзыв
sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
$10
7 баллов
3 года назад
Исправить ошибки php скрипта
ApacheHTMLNginxPHP
Сделал задание, даже дополнительные ошибки исправил еще 23 апреля. Заказчик пропал на больше, чем месяц. Переписку в ТГ удалил. Спросил в чем причина и попросил оставить отзыв в начале мая. Сегодня, 4 июня пришло уведомление, что оставили отзыв. Решил оставить ответный, но имейте ввиду, что заказчик может пропасть. Оплата была моментальной после проверки работы, ничего против этого не имею
Работа делалась но не была решена проблема, отзыв так бы не писал просто веблансер вынуждает
Ответный отзыв
wpmax
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Отправка данных с сайта
PHP
Всё отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работа сделана, благодарю! Буду еще обращаться
Ответный отзыв