Написать на php скрипт и команду крона, которая бы его запускала раз в 3 часа.

Имеется "рабочий" домен, который текстом в коде прописан в нескольких файлах на том же сервере, где будет исполняться ваш скрипт

Имеется список резервных "чистых" доменов (5-10 штук), в нем же и рабочий может присутствовать.

Имеется периодически обновляемый сторонний файл https://domain.com/123/domains.txt содержащий большой "черный список" разных доменов (их несколько тысяч), нахождение в котором рабочего домена недопустимо.

Имеется список файлов на сервере, где делать поиск и замену.

Скрипт должен проверять содержится ли "рабочий" домен в этом черном списке или нет. Если да, то нужно заменять его на первый чистый из резервного списка (при условии что чистого тоже нет в черном списке). Заменять во всех местах всех файлов, которые будут указаны. Если из резервного списка все попали в черный, то ничего не делать (уже нет смысла).

Рядом с вашим скриптом создавать файл current.txt с актуальным рабочим доменом. Сделать невозможным совершение ошибки, из-за которой вместо нового домена заменится что-то другое и сломает код конечных изменяемых файлов.