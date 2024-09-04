Скрипт поиска и замены на php по крону

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок466 просмотров

Написать на php скрипт и команду крона, которая бы его запускала раз в 3 часа.

  • Имеется "рабочий" домен, который текстом в коде прописан в нескольких файлах на том же сервере, где будет исполняться ваш скрипт
  • Имеется список резервных "чистых" доменов (5-10 штук), в нем же и рабочий может присутствовать.
  • Имеется периодически обновляемый сторонний файл https://domain.com/123/domains.txt содержащий большой "черный список" разных доменов (их несколько тысяч), нахождение в котором рабочего домена недопустимо.
  • Имеется список файлов на сервере, где делать поиск и замену.
Скрипт должен проверять содержится ли "рабочий" домен в этом черном списке или нет. Если да, то нужно заменять его на первый чистый из резервного списка (при условии что чистого тоже нет в черном списке). Заменять во всех местах всех файлов, которые будут указаны. Если из резервного списка все попали в черный, то ничего не делать (уже нет смысла).

Рядом с вашим скриптом создавать файл current.txt с актуальным рабочим доменом. Сделать невозможным совершение ошибки, из-за которой вместо нового домена заменится что-то другое и сломает код конечных изменяемых файлов.

PHP
3 года назад
doitnow
Илья 
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7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

runphp
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Escrow
Всё было сделано хорошо и как надо
Хороший заказчик, все отлично

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