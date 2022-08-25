Сначала у меня был только интернет-магазин на битриксе. В нём есть модуль, который генерирует артикул товара, прибавляя к ID заданное число. Таким образом при создании каждого нового товара для него автоматически генерируется уникальный числовой артикул.

Потом к интернет-магазину добавился CRM Битрикс24.

Надо сделать, чтобы при создании товара через CRM артикул тоже генерировался, чтобы было неважно откуда ты создаёшь товар.

Модуль генерирует артикул товара, прибавляя к ID заданное число. Таким образом при создании каждого нового товара для него автоматически генерируется уникальный числовой артикул.

В поле АРТИКУЛ ничего нельзя писать. Любой ручной ввод должен игнорироваться и при сохранении карточки товара заменяться числом, вычисленным по формуле "ID + число, заданное в модуле".

Если кто-то попробует поменять уже созданный артикул вручную, то это изменение тоже должно игнорироваться и при сохранении товара после изменения артикула в поле АРТИКУЛ должно попасть число, вычисленное по формуле "ID + число, заданное в модуле".

В настройках модуля можно:

- выбрать каталог товаров, в котором будет использоваться поле Артикул

- задать число, которое прибавляется к ID товара (рядом будет выведен предварительный результат нового артикула)

- нажать кнопку ЗАМЕНИТЬ ВСЕ АРТИКУЛЫ В КАТАЛОГЕ с галочкой для выбора только активных товаров. Соответственно можно по нажатию кнопки либо заменить все артикулы либо только артикулы активных товаров.