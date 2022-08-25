Генератор артикула в Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки659 просмотров

Сначала у меня был только интернет-магазин на битриксе. В нём есть модуль, который генерирует артикул товара, прибавляя к ID заданное число. Таким образом при создании каждого нового товара для него автоматически генерируется уникальный числовой артикул.

Потом к интернет-магазину добавился CRM Битрикс24.

Надо сделать, чтобы при создании товара через CRM артикул тоже генерировался, чтобы было неважно откуда ты создаёшь товар.

Модуль генерирует артикул товара, прибавляя к ID заданное число. Таким образом при создании каждого нового товара для него автоматически генерируется уникальный числовой артикул.

В поле АРТИКУЛ ничего нельзя писать. Любой ручной ввод должен игнорироваться и при сохранении карточки товара заменяться числом, вычисленным по формуле "ID + число, заданное в модуле".

Если кто-то попробует поменять уже созданный артикул вручную, то это изменение тоже должно игнорироваться и при сохранении товара после изменения артикула в поле АРТИКУЛ должно попасть число, вычисленное по формуле "ID + число, заданное в модуле".

В настройках модуля можно:

- выбрать каталог товаров, в котором будет использоваться поле Артикул

- задать число, которое прибавляется к ID товара (рядом будет выведен предварительный результат нового артикула)

- нажать кнопку ЗАМЕНИТЬ ВСЕ АРТИКУЛЫ В КАТАЛОГЕ с галочкой для выбора только активных товаров. Соответственно можно по нажатию кнопки либо заменить все артикулы либо только артикулы активных товаров.

3 года назад
schel4ok
Илья 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Yaskev
Иван 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад
$80
2 дня
Escrow
Обещал сделать модуль для битрикса за 2 дня (четверг и пятница). Сразу попросил контакт телеграм для быстроты переписки, но ни разу туда не написал. В середине пятницы я сам спросил успевает или нет и он подтвердил, что всё будет готово. В субботу утром не было ничего готово и на мои вопросы он ответил только в середине понедельника. Начались вопросы, по которым я понял, что он только начал разбираться что вообще надо делать. При этом по уровню вопросов я почувствовал, что в битриксе он соображает слабо, но он меня попросил продлить ещё на день и снизить цену в 2 раза за опоздание. В итоге никакого даже минимального продвижения я так и не увидел. Просто неделю убил впустую.

Заявки фрилансеров

Yaskev
Иван 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад
Детюков
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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