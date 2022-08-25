Нужен аналог бота телеграм.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки246 просмотров

Есть такой бот @junction_bot он копирует чужой канал телеграм на свой есть много функций во общем хочу аналог такой чтобы был прост в использовании. Подробнее расскажу в переписке.

3 года назад
guest_16613717072457
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