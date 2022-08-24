Здравствуйте!

Вводная: есть код полностью функционирующего сайта, с функцией проведения розыгрыша по средство случайного выбора победителя из зарегистрированных пользователей и личными кабинетами. К коду есть инструкция, работает с применением PHP, MySQL, JavaScript, jQuery. Серверную часть кода редактировать не нужно, весь сайт должен функционировать так, как функционировал. Сам код также приложу, для ознакомления.

Задачи основные:

1. Обновить макет сайта из 1 экранного блока, структура практически та же (макет приложу в скриншоте. Для работы он находится в фигме);

2. Запустить сайт и проверить, чтобы все работало так, как должно. (установить на хостинг и подключить домен, который я предоставлю);

3. Установить сторонний, готовый код онлайн-чата в тело сайта (предоставлю);

4. Загрузить в базу данных сайта список уникальных номеров розыгрыша.

5. Сопровождать сайт на период 9-11 сентября (3 дня), следить за тех. состоянием и работоспособностью.

Срок: до 6 сентября

Дополнительная задача: разработать совместно с разработчиками приложения функцию авторизации через само приложение, сейчас они работают над api, можно начать с проработки самой функции по типу авторизации через ВК (больше подробностей при личном общении). Сама задача второстепенная по отношению к списку выше.

Пример того, как код сайта работает (старая версия у которой надо заменить макет):

https://naymayer.com/_commissioned_projects/released/vritmegoroda/console/

https://naymayer.com/_commissioned_projects/released/vritmegoroda/