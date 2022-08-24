Требуется разработать сайт на котором будут html-играми

Примеры таких сайтов:

1. vseigru.net

2. igroutka.ru

Разделы и структура сайта у меня +- такая же.

Верстка дизайна уже готова! Сделана с использованием Boostrap 5.

Задача:

1) Мы берем html-код игры с сайтов-поставщиков и вставляем в админке

2) Делаем дополнительно парсер конкурентов, чтоб посмотреть, на каких сайтах они парсят игры, если они зашифрованы, то пропускаем в парсере

3) Сделать возможность в админке вставлять свои html-игры, если разработчик определенной игры захочет сотрудничать с нашим сайтом.

4) В админке должна быть возможность сортировать игры по разделам и подразделам.

5) На сайте у игроков должна быть возможность добавлять игру в избранное, сохранять для каждого игрока его историю игр (в которые он играл на сайте)

6) На странице с игрой сделать возможность оценить игру (лайк) и растянуть её на весь экран

7) На подразделах игр сделать сортировку игр (новые, лучшие, популярные). Для этого нужно обращаться к админке и следить по статистике (в админке или отдельном конфиге), какая игра на нашем сайте пользуется большим спросом.

8) Сделать на страницах с подразделами и внутри самих игр предложение "похожие разделы игр, похожие игры и т.д). Грубо говоря брать с разделов нужных игры и рекомендовать людям, если они находятся на определенном разделе.

Разработка нужна на PHP 8 с использованием фраемворка Laravel или Symphony

Посмотрите на нюансы по конкурентам, они всегда могут быть, учитывайте это в цене своей ставки. Возможно понадобится чуть больший функционал по админке или прочие мелочи.