Требуется интегрировать новую верстку к админке бота, разработанного на PHP. Необходимо обеспечить полноценную работу интерфейса с учетом функциональности бота.
Разработка сайта на котором будут html-игры
Требуется разработать сайт на котором будут html-играми
Примеры таких сайтов:
1. vseigru.net
2. igroutka.ru
Разделы и структура сайта у меня +- такая же.
Верстка дизайна уже готова! Сделана с использованием Boostrap 5.
Задача:
1) Мы берем html-код игры с сайтов-поставщиков и вставляем в админке
2) Делаем дополнительно парсер конкурентов, чтоб посмотреть, на каких сайтах они парсят игры, если они зашифрованы, то пропускаем в парсере
3) Сделать возможность в админке вставлять свои html-игры, если разработчик определенной игры захочет сотрудничать с нашим сайтом.
4) В админке должна быть возможность сортировать игры по разделам и подразделам.
5) На сайте у игроков должна быть возможность добавлять игру в избранное, сохранять для каждого игрока его историю игр (в которые он играл на сайте)
6) На странице с игрой сделать возможность оценить игру (лайк) и растянуть её на весь экран
7) На подразделах игр сделать сортировку игр (новые, лучшие, популярные). Для этого нужно обращаться к админке и следить по статистике (в админке или отдельном конфиге), какая игра на нашем сайте пользуется большим спросом.
8) Сделать на страницах с подразделами и внутри самих игр предложение "похожие разделы игр, похожие игры и т.д). Грубо говоря брать с разделов нужных игры и рекомендовать людям, если они находятся на определенном разделе.
Разработка нужна на PHP 8 с использованием фраемворка Laravel или Symphony
Посмотрите на нюансы по конкурентам, они всегда могут быть, учитывайте это в цене своей ставки. Возможно понадобится чуть больший функционал по админке или прочие мелочи.
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