В команду требуется middle Node.js разработчик для постоянной работы. Основные технологии: Node.js с использованием NestJS, Git, Postgresql и Mongodb. Ожидается загрузка минимум 30 часов в неделю. Оплата каждые 2 недели. Учет рабочего времени через Hubstaff.
Парсер инстаграма
Добрый день , необхоимо сделать парсер инстаграм аккаунов .
после парсинга сделать возможность наполнять аккаунты спарсенными данными .
подробности обсудим с кандидатом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить миграцию самописного сайта с версии PHP 5.4 на PHP 8. Необходимо обновить код, устранить возможные ошибки и оптимизировать производительность. Убедитесь в совместимости всех функций и модулей с новой версией PHP.Закрыт3 года назад
Ищем программиста для доработки проекта на Yii2. Задач много, необходимо свободное время для работы над проектом. Подробности будут предоставлены подходящим кандидатам.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется опытный Laravel программист для завершения сложного проекта. Работа с фронтендом на Inertia и частично на Vue, админка на Nova. Необходимо наличие свободного времени для выполнения задач. Подробности будут предоставлены подходящим кандидатам.Закрыт3 года назад
Требуется разработка формы обмена валют, аналогичной указанной, с использованием AJAX. Форма должна отображать актуальные курсы, комиссию 15% и быть универсальной для интеграции в любые шаблоны. Необходим код формы, скрипты и флаги для дальнейшей визуализации.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется установить пиксель ВК на страницу WordPress с использованием Elementor Pro. Пиксель должен быть виден только на странице https://psi-opora.ru/lechenie-anorexii/. Установка выполняется через удаленный доступ AnyDesk. Бюджет до 1 000 рублей.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется выполнить срочный деплой и доработку проекта на NodeJS и React. Бюджет составляет 50$, сроки - 1-2 дня. Оплата производится по факту готовности. Начать нужно с деплоя, желательно сегодня.Закрыт3 года назад
Ищется разработчик для реализации системы продажи промо-кодов на сайте. Необходимо генерировать коды, записывать в БД и проверять их валидность. Стек: Php, Laravel, Symfony. Работа через Hubstaff, оплата по завершению или раз в неделю. Укажите опыт, ставку, часы и часовой пояс в отклике.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт для сайта, который будет автоматически читать страницы. Ожидается реализация функции, которая обеспечит автоматическое озвучивание текста с веб-страниц.Закрыт3 года назад
Необходимо добавить теги Google рекламы на сайт, включая глобальный тег, отслеживание конверсий и ремаркетинг. Старые теги удалять не нужно. Проект выполняется на платформе WordPress. Исполнители без отзывов не рассматриваются.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад