Необходимо доработать сайт на Битрикс, исправив импорт товаров из Excel, добавив в уведомления о заказе ФИО, номер телефона и адрес клиента, а также решив проблемы с загрузкой товаров в разделы. Также требуется проверить и исправить индексацию. Подробности обсудим с кандидатами.