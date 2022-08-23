Требуется разработка серверного рендеринга (SSR) для одностраничного приложения (SPA) на стеке React и Express. Подробности будут обсуждены с подходящим кандидатом. Ищу специалиста с опытом в веб-программировании и SSR.
Несколько правок ларавель
Для учебного проекта на ларавеле, требуются некоторые правки тз https://docs.google.com/document/d/1Z9TJe1qYmQhdKhNHPxNbnLr_VaZ0JUgiFVl2Obc_2rM/edit?usp=sharing
файлы можете скачать в тз
в проекте используется service supervisord
данные в графике идут по rest api
оплата сразу по завершению, в идеале сделать сегодня, но как получиться.
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