Нужно сделать для сайта (адаптировать готовые примеры или сделать с 0) раскраску:

в рамках определенной области на сайте будет располагаться png изображение с контуром, которое нужно раскрасить разными цветами;

﻿ползунок ﻿для выбора цвета из палитры цветов;

ползунок ﻿для выбора размера кисти в заданном диапазоне;

переключатель / 2 кнопки выбора: кисть или ластик (со-но ластик стирает только то, что нужно, а не очищает весь рисунок);

кнопка очистить весь рисунок;

кнопка экспорта изображения/сохранения на устройство, которое получилось нарисовать

Из дополнительных требований:

Нужно что бы это работало во всех современных браузерах + на мобильном телефоне

﻿Нужна кнопка переключения режима рисования, что бы пользователь, например, на мобильном телефоне мог скролить сам сайт или же рисовать

Можно пока сделать без какого либо оформления, просто рабочий инструмент, но с возможностью адаптировать дизайн под сайт

Вот примеры уже готовых реализаций, из которых можно "собрать" то что нужно:

- ﻿http://websketches.ru/blog/raskrshivaem-kartinki-html5-canvas-javascript#demo-complete

- ﻿https://gohtml.ru/js/152-javascript-paint-s-ispolzovaniem-canvas

- ﻿https://karmazzin.gitbook.io/eloquentjavascript_ru/chapter19#prostaya-programma-risovaniya

- ﻿http://www.williammalone.com/articles/create-html5-canvas-javascript-drawing-app/