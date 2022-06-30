treneroff

Дмитрий treneroff

 
42 годаЭстония/Таллинн
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
g_sophie
София 
30 летУкраина
год в сервисе
Была
6 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Написать текст для лендинга на нативном английском
Сотрудничество с Дмитрием прошло хорошо, четко сформулированное ТЗ, понимание что нужно, приятные сроки выполнения задания. Рекомендую!
Все успешно!
Ответный отзыв
stassyroezhko
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
год назад
$15
9 баллов
год назад
Нарисовать пару артов
Все хорошо прошло, рекомендую!
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв