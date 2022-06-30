Нужно с мобильного устройства найти рекламную выдачу google рекламы по определенным запросам в одном из следующих гео: AZ UZ KZ TR BR PT PL с реального IP соответствующей страны (впн и прокси не подходит). В итоге ...
- Контекстная рекламанет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Есть нарисованные в фотошоп персонажи, с которыми нужно сделать небольшие анимационные ролики по 10-20 секунд, в зависимости от сценария каждого ролика. Всего их 7 штук, 7 персонажей, 7 сюжетов, 7 роликов. В стиле нарисованного персонажа. ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Есть нарисованные арты для NFT проекта, использовались в соц сетях. Нужно их очень эффектно "оживить" и выстроить из них видеоряд, на который потом наложится звук.Анимация10 заявокЗакрытгод назад
Сфера: NFT. Тематика нужного текста: Прокрастинация. Думаю уберемся в 2000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно сделать для сайта (адаптировать готовые примеры или сделать с 0) раскраску: [list][*]в рамках определенной области на сайте будет располагаться png изображение с контуром, которое нужно раскрасить разными цветами;[*]ползунок для выбора цвета из палитры цветов;[*] ползунок ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Есть персонаж, которого нужно изобразить в интерьере офисного помещения со всеми деталями, в стиле персонажа. Примеры того, что должно быть нарисовано с другим персонажем - в приложении (фотки). Пример стиля графики - в приложении (картинка с медведем).Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно будет нарисовать несколько PNG-изображений для генерации NFT коллекции.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт2 года назад