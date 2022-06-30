Есть персонаж, которого нужно изобразить в интерьере офисного помещения со всеми деталями, в стиле персонажа. Примеры того, что должно быть нарисовано с другим персонажем - в приложении (фотки). Пример стиля графики - в приложении (картинка с медведем).