2D художник, иллюстратор, концепт художник

Привет! Меня зовут Стас.

Я рисую иллюстрации, элементы игр, комиксы, стикерпаки и т.д., а по образованию я психотерапевт.

Хард скилы:

1) Универсальность (рисую иллюстрации, персонажей, окружение и интерфейс)

2) Гибкость (адаптирую стиль под разные проекты)

3) Скорость (есть опыт быстрого рисования больших объемов)

4) Глубокая работа с дизайном, цветом и композицией

7) Опыт создания разнообразных творческих проектов

Софт скилы:

1) Желание делать круто (Я всегда стараюсь делать максимально качественный продукт. Это определяет мой стиль работы)

2) Коммуникабельность (ясно выражаю мысли и умею слушать)

3) Строгость к дедлайнам

Я 7 лет учился в художественной школе и 6 лет в университете. Так же проходил курсы "Концепт арт персонажей" и "Создание игрового проекта в Smirnov School. Получил бронзу на международной премии Эффи за проект рекламных комиксов! С цифровой графикой работаю уже 7 лет.

- о, так ты психолог!

Портфолио: https://www.artstation.com/stas_zelen

Телеграм: +375292472518

Email: [email protected]

linkedin: https://www.linkedin.com/in/stanislav-siroezhko/