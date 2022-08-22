Привет! Меня зовут Стас.
Я рисую иллюстрации, элементы игр, комиксы, стикерпаки и т.д., а по образованию я психотерапевт.
Хард скилы:
1) Универсальность (рисую иллюстрации, персонажей, окружение и интерфейс)
2) Гибкость (адаптирую стиль под разные проекты)
3) Скорость (есть опыт быстрого рисования больших объемов)
4) Глубокая работа с дизайном, цветом и композицией
7) Опыт создания разнообразных творческих проектов
Софт скилы:
1) Желание делать круто (Я всегда стараюсь делать максимально качественный продукт. Это определяет мой стиль работы)
2) Коммуникабельность (ясно выражаю мысли и умею слушать)
3) Строгость к дедлайнам
Я 7 лет учился в художественной школе и 6 лет в университете. Так же проходил курсы "Концепт арт персонажей" и "Создание игрового проекта в Smirnov School. Получил бронзу на международной премии Эффи за проект рекламных комиксов! С цифровой графикой работаю уже 7 лет.
- о, так ты психолог!
Портфолио: https://www.artstation.com/stas_zelen
Телеграм: +375292472518
Email: [email protected]
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