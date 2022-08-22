Онлайн-калькулятор для типографии - внедрить на сайт

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Закрыт3 заявки459 просмотров

Есть готовый онлайн-калькулятор для типографии. Его нужно внедрить на страницы сайта giprint.ru (пока на 10 страниц, с самой популярной продукцией).

Калькулятор разработан с помощью технологий: .Net Core 3, C#, Angular 8.

Angular
3 года назад
zidane86
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