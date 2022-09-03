Доделать первод формы в pdf

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок349 просмотров

Оставляйте ваш телеграм 

3 года назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
$50
10 дней
Escrow
Супер работа! Всегда на связи, помогает советами и консультирует даже вне заказа! Рекомендую!
Проект был не из лёгких, но совместными усилиями успешно его завершили. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Денис
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Константин
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
3 года назад
ТОП-10
Веб-программирование
Мирас
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирило
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Арсений
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов(-2)
3 года назад
Константин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Кастомная интеграция БОТА И АМОСРМ

    Требуется настроить интеграцию голосового бота с amoCRM. Бот должен создавать сделки на нужном этапе, отправлять только готовые лиды, проверять дубли и передавать информацию об источнике сделки. Интеграция должна обрабатывать успешные прозвоны и управлять активными сделками. Цена договорная.

    AmoCRM
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер данных из объявления авито (php)

    Требуется разработать парсер данных из объявлений Авито на языке PHP. Парсер должен работать стабильно и поддерживать прокси-серверы. Идеально, если будет реализована функция, принимающая прокси и ссылку на объявление, возвращающая массив с необходимыми данными.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Карта с локациями

    Требуется разработать карту с маркерами локаций и списком для выбора. При клике на локацию карта должна центрироваться на ней. Также необходимо реализовать поле поиска с выпадающим списком, которое можно размещать на разных страницах сайта.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO оптимизация сайта по аудиту

    Требуется провести оптимизацию сайта на платформе Модикс в соответствии с указанным документом. Основная задача заключается в улучшении видимости сайта в поисковых системах. Необходимо внимательно изучить предоставленный документ и уверенно выполнить все указанные рекомендации.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать шлюз P2P операций

    Необходимо доработать P2P шлюз для корректной обработки транзакций. Шлюз уже развернут, но транзакции не проходят через Тинькофф. Ожидается быстрая реализация решения и оплата только после успешного результата. Возможность проверки на своей машине перед оплатой. В случае успеха предусмотрен бонус и положительный отзыв.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать реферальную систему и подключить платежный шлюз

    Требуется разработать многоуровневую реферальную систему для сайта на WordPress, использующего плагин MemberLux. Необходимо, чтобы ученики могли приглашать новых участников и получать вознаграждение. Также требуется подключение платежного шлюза для приема оплат. Оценка стоимости и сроков выполнения задачи приветствуется, срочность не критична.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Модуль «Проверка сайтов» Бэк Yii2

    Требуется разработать модуль «Проверка сайтов» на Yii2 для мониторинга доступности сайтов. Интерфейс должен включать функции добавления и редактирования доменов и поддоменов, установку интервала сканирования, а также хранение логов доступности за последние 7 дней. Реализовать кнопки для добавления, редактирования и удаления доменов.

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад