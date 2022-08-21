Чтобы оперативно реагировать на то, что какой-либо из сайтов не отдает код 200, например, по причине истекшего ssl-сертификата, необходимо реализовать интерфейс, в котором наглядно видно проблемный сайт.

Для добавления основного домена необходимо добавить в начале таблицы кнопку «Добавить домен» и реализовать окно добавления домена.Кнопка «Добавить поддомен» должна вызывать тоже самое окно добавления домена, но привязывать поддомен к основному домену.Кнопки «Редактировать» и «Удалить» должны выполнять свои функции.В окне добавления/редактирования реализовать поле под ввод интервала сканирования сайта на доступность, например, сканировать этот домен - раз в 10 минут, а другой домен – раз в 60 минут.Чтобы не перегружать базу – требуется хранить лог доступности сайта только за последние 7 дней, удаляя предыдущие строки в логе.