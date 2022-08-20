Реализовать функционал

$340
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок513 просмотров

Необходимо сделать функционал по ТЗ

1. данные получать через API сервисов

2. обработать данные, найти информацию и поставить отметки

3. реализовать возможность скачать результата в Ексель

4. привязать возможность пополнения баланса через API Тинькоф

ТЗ подробное, там есть видео-инструкция https://docs.google.com/document/d/1xeocY7ctjB69nkdGAejSxXPp3IsoVOC5gq1UOLB1PPs/edit?usp=sharing

Стек: любой, главное чтобы работало быстро и закрыты базовые уязвимости.

Бюджет ориентируюсь: 20 тыс.

Сроки: 10-20 дней. (с этим строго, нарушаете - расходимся без лишних слов).

Работаем строго через безопасную сделку.

Проект дробим на 5 частей. Сделали 1 часть, оплатил, следующая.

В отклике напишите "кодовое слово", которое есть в ТЗ,  без которого не рассматриваю заявку.

3 года назад
lev-filimon
Семён 
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