Необходимо провести анализ сайта-самописа на PHP8.1 и PostgreSQL с использованием React. Задача включает проверку авторизации, регистраций, оплат и других ключевых функций на наличие уязвимостей, а также написание юнит-тестов для обеспечения надежности. Опыт в веб-программировании и тестировании обязателен.