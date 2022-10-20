alexander545

Back-end developer .NET C#
2019-2021 - инженер по автоматизации АО НПП Исток им. Шокина
Разработка и реализация автоматизированных измерительных стендов для испытаний радиоэлектронных СВЧ приборов:
-разработка общей концепции стенда;
-подбор необходимого измерительного оборудования;
-разработка программного обеспечения для управления процессом измерения(C#);
-разработка встраиваемого программного обеспечения для расширения функционала измерительного оборудования.
2021-2022-Back-end .NET developer MUSbooking
-поддержка существующего кода
-исправление багов
-разработка нового функционала
Я против войны в Украине!