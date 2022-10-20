alexander545

Александр alexander545

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Back-end developer .NET C#

2019-2021 - инженер по автоматизации АО НПП Исток им. Шокина

Разработка и реализация автоматизированных измерительных стендов для испытаний радиоэлектронных СВЧ приборов:

-разработка общей концепции стенда;

-подбор необходимого измерительного оборудования;

-разработка программного обеспечения для управления процессом измерения(C#);

-разработка встраиваемого программного обеспечения для расширения функционала измерительного оборудования.

2021-2022-Back-end .NET developer MUSbooking

-поддержка существующего кода

-исправление багов

-разработка нового функционала