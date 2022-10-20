alexander545

Back-end developer .NET C# 2019-2021 - инженер по автоматизации АО НПП Исток им. Шокина Разработка и реализация автоматизированных измерительных стендов для испытаний радиоэлектронных СВЧ приборов: -разработка общей концепции стенда; -подбор необходимого измерительного оборудования; -разработка программного обеспечения для управления процессом измерения(C#); -разработка встраиваемого программного обеспечения для расширения функционала измерительного оборудования. 2021-2022-Back-end .NET developer MUSbooking -поддержка существующего кода -исправление багов -разработка нового функционала

Я против войны в Украине !