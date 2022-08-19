Нужно написать парсер, который будет брать данные (домены) проектов из гугл докс и искать эти компании на Linkedin, затем по ключевым позициям сотрудников (которые мы пропишем) будет собирать ссылки на их профили.Более подробное ТЗ после откликаПросьба откликаться фрилансерам у кого ранее был опыт парсинга данных с Linkedin