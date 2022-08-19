Написать парсер (Linkedin)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок477 просмотров

Нужно написать парсер, который будет брать данные (домены) проектов из гугл докс и искать эти компании на Linkedin, затем по ключевым позициям сотрудников (которые мы пропишем) будет собирать ссылки на их профили.Более подробное ТЗ после откликаПросьба откликаться фрилансерам у кого ранее был опыт парсинга данных с Linkedin

Парсинг данных
3 года назад
piskarevatn1105
Татьяна 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
92 отзыва(-1)
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

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