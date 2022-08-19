Необходимо обновить API на сайте. Ищется веб-программист с опытом работы в данной области. Задача включает в себя анализ текущего API и его модернизацию в соответствии с техническим заданием. Укажите ориентировочные сроки и стоимость выполнения работы.
Парсер товаров с обновлением цен
Добрый день!
Сайт куда нужно загрузить: установлен bitrix, решение аспро максимум.
Сайт донор откуда парсить: строительный интернет магазин, нужно сделать копию по товарам, категориям, много различных характеристик, цена за упаковку и за м2, ссылку отправлю в лс.
По итогу на сайте, где установлен bitrix нужно сделать копию каталога сайта донора, с работающим фильтром по свойствам, с полной информацией из карточек товара (описание, фото, документы, с выбором свойств товара, пример в видео: https://disk.yandex.ru/i/fWXMr8sR0nHpbw.)
Плюс сделать возможность обновления цен товаров.
Выбранный исполнитель
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