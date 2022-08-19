Парсер товаров с обновлением цен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки353 просмотра

Добрый день!

Сайт куда нужно загрузить: установлен bitrix, решение аспро максимум.

Сайт донор откуда парсить: строительный интернет магазин, нужно сделать копию по товарам, категориям, много различных характеристик, цена за упаковку и за м2, ссылку отправлю в лс.

По итогу на сайте, где установлен bitrix нужно сделать копию каталога сайта донора, с работающим фильтром по свойствам, с полной информацией из карточек товара (описание, фото, документы, с выбором свойств товара, пример в видео: https://disk.yandex.ru/i/fWXMr8sR0nHpbw.)

Плюс сделать возможность обновления цен товаров.

3 года назад
rus36
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$315
23 дня
О, Ильюша вернулся во фриланс. Вы спросите почему вернулся? - это маленький спойлер, в конце будет понятно ). Поведу свою историю сотрудничества с данным индивидуумом. Откликнулся он на заказ о парсере товаров, договорились о предоплате ~50% (вроде аккаунт год в сервисе, положительные отзывы есть, на кидка не похоже), оплатил, начал делать, уточнять, что то скидывать. По срокам затянул, но не критично было, поэтому даже не "напрягал" его. Выгрузил одну категорию на сайт и говорит мол оплачивайте остаток и выгружу все остальное, посмотрел, товары в категории есть, окей, плачу (даже накинул больше бедному мальчику :) ). Через энное количество времени Ильюша рапортует: мол все готово, выгрузили, а после присылает такое сообщение: "Добрый день! Просьба поменять все доступы. У меня прогер чудит. Поэтому рекомендую поменять доступы." - как говорится первый звоночеГ. Иду проверять выполненную работу и понимаю что это Пи3,1415… Опишу не все ошибки, а только самый адовые, с которыми выгруженный каталог по сути ничего не значит. 1. Нет полностью или частично характеристик у товаров. Ну вот так вот, карточка товара есть, а характеристики нет, где то есть частично, но их надо выбрать САМОМУ (+- 3 тыс. позиций). Очень много дублей в свойствах товара, такой мусор, ужас. 2. Было условие что цены будут указаны за метр2 и за штуку, как на сайте доноре - но тут тоже провал, цена одна. 3. Ошибка структуры каталога. Те некоторые подкатегории находились не в нужных местах. 5. Отличие по количеству товаров от сайта донора. В некоторых категориях отличие по кол-ву товаров достигало до ~1.5 тысячи! Серьезно. Для примера у меня на сайте в одной категории 94 позиции, на сайте донора 2589! :) Расписал все в документе со скриншотами и отправил Ильюше 18 сентября. Молчит. Пишу сам 21 сентября - мол согласен с замечаниями? Отвечает мол идет дозагрузка товаров, сайт слабый, ложится и тд. Этим же днем Ильюша рапортует голосовым сообщением - мол все есть, опции в товарах есть. Тут актуально вставить мем: видишь суслика, нет, а он есть. Пишу ему: Привет! Посмотрел файлик выше с замечаниями? Они по прежнему актуальны. Во многих категориях нарушена вложенность, это можно просто сравнить. По поводу характеристик и то что ты говоришь что они есть, очень подробно описано во вложенном файле. Там где то повторяются куча значений, где-то нет вообще, то есть там просто свалка из данных, и ты предлагаешь их руками выбирать? С таким успехом я бы нанял человека заполнять руками. На что он отвечает: "Я проверял правильности информации в системе а не при выводе на экран. Относительно вывода вы можете обратиться в службу поддержки вашей темы для сайта." "Что можно исправить правлю. Не моя вина что сайт донор зажал на норм сервак и при малейшей загрузке дохнет." Далее череда возни, пытаются что то исправить, рапортуют мол там почистили и тд. Итого: Пишу ему "досудебку" так сказать: Илья, привет. Времени прошло достаточно, характеристик нет. Ну либо ты предлагаешь вручную их выбирать на всех товарах? Да и товары, большей части нет. В общем я ставлю тебя в известность, что начинаю писать отзыв о заказе, со всеми пруфами, оплатами и тд. Ты поступил плохо по отношению ко мне. На что Ильюша отвечает: Добрый день! Я спарсил все товары и заказ давно окончен. На данный момент я не работаю на фрилансе. Я заблокировал свой аккаунт. По поводу характеристик они были и куда делись я не знаю никто не заходил на ваш сайт. Я работу сделал. Если вы что-то снесли и хотите теперь чтобы Я исправил, простите не смогу. Вот такая история ребята) Подтвердить выше описанное могу, чат в телеге периодически экспортировался. Многострадальный сайт так же доступен как подтверждение моих слов, там и логи есть кто когда заходил, что делал, это к тому что он не знает куда делись характеристики))

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Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 минут назад
558 отзывов(-1)
3 года назад
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