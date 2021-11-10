Требуется разработка баннера для вакансии, который будет размещён в сообществе ВК. Важно учесть читабельность и соответствие корпоративному стилю. Пример баннера предоставлен во вложении. Информацию и детали заказчик передаст исполнителю.
- $5Баннеры18 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $5
Требуется скачать калькулятор с указанного сайта и подготовить его к интеграции на другой проект. Необходимо предоставить файлы (html, css, js и т.д.) без лишнего мусора. Калькулятор должен работать полноценно на новом ресурсе.Завершен10 месяцев назад
Необходимо внести изменения в PHP-шаблон Битрикс, чтобы выводить прикрепленный файл в отдельной вкладке карточки товара. Вкладка должна отображаться только при наличии файла, аналогично вкладке видео. Оплата по факту.Завершенгод назад
Необходимо решить проблему с отображением формы обратной связи в браузере Safari на iOS. Требуется HTML-верстка для корректной работы формы, чтобы она была видна и функциональна для пользователей.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется заменить фон на фотографиях с оранжевого на серый цвет. Необходимо обеспечить высокое качество обработки изображений. Оригиналы будут предоставлены для работы.Обработка фотографий17 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка блока, который будет отображать выбранные фильтры над списком товаров в Битрикс. Фильтры должны иметь возможность закрытия. Необходимо реализовать функционал, аналогичный представленному на примере. Подробности и требования к реализации уточняются.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку меню. Подробное техническое задание будет предоставлено откликнувшимся фрилансерам. Необходимо учитывать современные стандарты веб-дизайна.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать парсер товаров для сайта на платформе Bitrix. Задача включает создание копии каталога с характеристиками, ценами и фото, а также настройку фильтра по свойствам. Также требуется реализовать возможность обновления цен товаров с сайта-донора. Подробности о сайте-доноре будут предоставлены в личных сообщениях.Закрыт3 года назад
Необходимо изменить работу переключателя вида каталога товаров в Битрикс. При переключении не должно добавляться ?display=list в URL. В коде используется метод GetCurPageParam для формирования ссылок на переключение вида. Требуется модификация для исключения этого GET параметра.Завершен3 года назад
Требуется наполнить каталог интернет-магазина на 1С Битрикс, добавив около 300 товаров в категорию садовых инструментов. Исполнитель должен разбираться в Битриксе и задавать характеристики товаров через свойства элементов инфоблоков. Оплата составляет 20 рублей за одно добавление товара, с расчетом по факту выполненной работы.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо внести изменения в существующую форму обратной связи на PHP. Добавьте новое поле 'тема обращения', которое будет влиять на выбор адреса получателя в зависимости от темы. Требуется знание PHP и опыт в веб-программировании.Завершен3 года назад
- $200
Требуется верстка 30 документов для модуля битрикс с возможностью генерации pdf, doc и html версий. Документы предоставляются в формате html. Оплата за работу составит 15,000 рублей. Прилагаются шаблон и примеры форм для ознакомления.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать форму для сайта на основе предоставленного исходника. Форма должна вносить данные в HTML файл и соответствовать синтаксису, необходимому для модуля Битрикс. Используйте php, html и javascript для реализации.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать HTML-форму для заполнения документа по аналогии с тестовой формой. Необходимо использовать HTML и JavaScript для реализации функционала. Исходные данные и примеры форм предоставлены.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить модуль заполнения документов в 1C-Битрикс так, чтобы после заполнения формы товар добавлялся в корзину. В тестовой форме нужно заполнить первую строку города и добавить двух продавцов и покупателей с рандомными именами. Модуль установлен на демо хостинге.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется разместить форму Contact Form 7 на всех страницах сайта WordPress. Форма должна включать поля для ФИО, номера телефона и почты. Настройка и интеграция формы обязательны.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется исправить форму отправки писем на сайте. Проблема заключается в неправильной кодировке сообщений, приходящих с формы. Необходимо проанализировать HTML-форму и PHP-скрипт отправки, чтобы устранить проблему и обеспечить корректную отправку сообщений.Завершен4 года назад
- $10
Необходимо создать карточки товара для маркетплейса Ozon. Ожидается наполнение около 600-700 товаров, стоимость 10 рублей за карточку. Можно использовать информацию с сайта поставщика или предоставленный каталог в формате xls. Оплата производится ежедневно по количеству загруженных карточек.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
В магазине есть доставка и самовывоз со скидкой 20%, сейчас вводим рекламную акцию с купонами на 10%, при выборе самовывоза и вводе купона получаем 30% скидки, что недопустимо. Необходимо чтобы при выборе ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать облако тегов товара в магазине на Битриксе. Есть готовый модуль, который надо доработать. Подробности в ЛС.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад