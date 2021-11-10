rus36

Роман rus36

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$52
выплачено фрилансерам
56%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Баннер для вакансии

    $5

    Требуется разработка баннера для вакансии, который будет размещён в сообществе ВК. Важно учесть читабельность и соответствие корпоративному стилю. Пример баннера предоставлен во вложении. Информацию и детали заказчик передаст исполнителю.

    Создание баннеровВКонтакте
    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Скачать калькулятор с сайта

    $5

    Требуется скачать калькулятор с указанного сайта и подготовить его к интеграции на другой проект. Необходимо предоставить файлы (html, css, js и т.д.) без лишнего мусора. Калькулятор должен работать полноценно на новом ресурсе.

    Создание калькуляторовCSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Внести изменение в PHP шаблон битрикс

    Необходимо внести изменения в PHP-шаблон Битрикс, чтобы выводить прикрепленный файл в отдельной вкладке карточки товара. Вкладка должна отображаться только при наличии файла, аналогично вкладке видео. Оплата по факту.

    Доработка сайтов1С-БитриксPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Форма отправки сообщения в safari

    Необходимо решить проблему с отображением формы обратной связи в браузере Safari на iOS. Требуется HTML-верстка для корректной работы формы, чтобы она была видна и функциональна для пользователей.

    iOS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Заменить фон на фотографиях

    Требуется заменить фон на фотографиях с оранжевого на серый цвет. Необходимо обеспечить высокое качество обработки изображений. Оригиналы будут предоставлены для работы.

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Блок с выбранными фильтрами над товарами - Битрикс

    Требуется разработка блока, который будет отображать выбранные фильтры над списком товаров в Битрикс. Фильтры должны иметь возможность закрытия. Необходимо реализовать функционал, аналогичный представленному на примере. Подробности и требования к реализации уточняются.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка меню

    Требуется выполнить HTML-верстку меню. Подробное техническое задание будет предоставлено откликнувшимся фрилансерам. Необходимо учитывать современные стандарты веб-дизайна.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Парсер товаров с обновлением цен

    Необходимо разработать парсер товаров для сайта на платформе Bitrix. Задача включает создание копии каталога с характеристиками, ценами и фото, а также настройку фильтра по свойствам. Также требуется реализовать возможность обновления цен товаров с сайта-донора. Подробности о сайте-доноре будут предоставлены в личных сообщениях.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Переключение вида каталога товаров битрикс

    Необходимо изменить работу переключателя вида каталога товаров в Битрикс. При переключении не должно добавляться ?display=list в URL. В коде используется метод GetCurPageParam для формирования ссылок на переключение вида. Требуется модификация для исключения этого GET параметра.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнение каталога интернет-магазина на битриксе

    Требуется наполнить каталог интернет-магазина на 1С Битрикс, добавив около 300 товаров в категорию садовых инструментов. Исполнитель должен разбираться в Битриксе и задавать характеристики товаров через свойства элементов инфоблоков. Оплата составляет 20 рублей за одно добавление товара, с расчетом по факту выполненной работы.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить форму обратной связи PHP

    Необходимо внести изменения в существующую форму обратной связи на PHP. Добавьте новое поле 'тема обращения', которое будет влиять на выбор адреса получателя в зависимости от темы. Требуется знание PHP и опыт в веб-программировании.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка форм для модуля битрикс

    $200

    Требуется верстка 30 документов для модуля битрикс с возможностью генерации pdf, doc и html версий. Документы предоставляются в формате html. Оплата за работу составит 15,000 рублей. Прилагаются шаблон и примеры форм для ознакомления.

    HTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание формы для сайта

    Требуется разработать форму для сайта на основе предоставленного исходника. Форма должна вносить данные в HTML файл и соответствовать синтаксису, необходимому для модуля Битрикс. Используйте php, html и javascript для реализации.

    HTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Форма для заполнения документа html, javascript

    Требуется разработать HTML-форму для заполнения документа по аналогии с тестовой формой. Необходимо использовать HTML и JavaScript для реализации функционала. Исходные данные и примеры форм предоставлены.

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить модуль 1c Битрикс

    Необходимо настроить модуль заполнения документов в 1C-Битрикс так, чтобы после заполнения формы товар добавлялся в корзину. В тестовой форме нужно заполнить первую строку города и добавить двух продавцов и покупателей с рандомными именами. Модуль установлен на демо хостинге.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить форму отправки писем.

    $10

    Требуется исправить форму отправки писем на сайте. Проблема заключается в неправильной кодировке сообщений, приходящих с формы. Необходимо проанализировать HTML-форму и PHP-скрипт отправки, чтобы устранить проблему и обеспечить корректную отправку сообщений.

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Добавить товары на Ozon

    $10

    Необходимо создать карточки товара для маркетплейса Ozon. Ожидается наполнение около 600-700 товаров, стоимость 10 рублей за карточку. Можно использовать информацию с сайта поставщика или предоставленный каталог в формате xls. Оплата производится ежедневно по количеству загруженных карточек.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • OpenCart / ocstore отменить суммирование скидки

    $15

    В магазине есть доставка и самовывоз со скидкой 20%, сейчас вводим рекламную акцию с купонами на 10%, при выборе самовывоза и вводе купона получаем 30% скидки, что недопустимо. Необходимо чтобы при выборе ...

    ocStoreOpencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

Vikza
35 лет
2 года в сервисе
Была
24 дня назад
$5
10 баллов
10 месяцев назад
Скачать калькулятор с сайта
CSSHTMLJavaScriptСоздание калькуляторов
Отличный заказчик ++++++
Работа выполнена по тз и быстро
Ответный отзыв
Vikza
35 лет
2 года в сервисе
Была
24 дня назад
$4
10 баллов
год назад
Внести изменение в PHP шаблон битрикс
1С-БитриксPHPДоработка сайтов
Приятно было поработать +++++
Очень оперативно, благодарю)
Ответный отзыв
Alexandermalev
27 лет
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$16
10 баллов
2 года назад
Верстка меню
Грамотно поставлена задача и быстрая оплата. Рекомендую!
Выражаю Александру благодарность за быстрое выполнение заказа :)
Ответный отзыв
KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
$15
10 баллов
3 года назад
Переключение вида каталога товаров битрикс
Спасибо, все ок)
Благодарю за выполненную работу, все по ТЗ и в срок :)
Ответный отзыв
olga_m_d
Ольга 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$12
10 баллов
3 года назад
Наполнение каталога интернет-магазина на битриксе
Отличный заказчик . Оплата в срок , рекомендую
Ответственный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству :)
Ответный отзыв
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