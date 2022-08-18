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Закрыт2 заявки494 просмотра

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и кто сможет помочь, ну и за какие примерно цену и сроки.

3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Анатолий
 
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3 года назад
3 года назад

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