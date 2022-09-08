Реализация MRSS feed

Разработка платформы на React с функциями подключения и отображения информации о кошельках, токенах и NFT. Реализовать парсинг данных о фармингах и стейкингах, а также мониторинг крупных транзакций с возможностью фильтрации по различным параметрам. Удобный интерфейс для отображения актуальной информации о цифровых активах.