Написать сайт-админку для автоматизации работы сотрудников организации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок308 просмотров

Необходимо разработать сайт-админку для автоматизации работы сотрудников организации.

Вы можете предлагать разработку на существующей CMS системе или разработать с нуля.

Ищу разработчика, который смог бы это реализовать.

Подробное ТЗ во вложении.

Предложите цену и сроки исполнения.

Есть очень сырое ТЗ, но суть идеи понять по нему можно.

3 года назад
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