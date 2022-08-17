Необходимо разработать сайт-админку для автоматизации работы сотрудников организации.

Вы можете предлагать разработку на существующей CMS системе или разработать с нуля.

Ищу разработчика, который смог бы это реализовать.

Подробное ТЗ во вложении.

Предложите цену и сроки исполнения.

Есть очень сырое ТЗ, но суть идеи понять по нему можно.