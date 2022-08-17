Требуется разработка нового раздела для сайта объявлений на PHP 7.1 и MySQL. Задача включает создание 11 типов страниц с использованием предоставленных данных и макетов в Axure. Необходима верстка, стили можно взять с текущего сайта. Формат работы: оценка ТЗ, согласование, выполнение, тестирование и оплата. ТЗ будет предоставлено. Оплата осуществляется только через Юмани.
Написать сайт-админку для автоматизации работы сотрудников организации
Необходимо разработать сайт-админку для автоматизации работы сотрудников организации.
Вы можете предлагать разработку на существующей CMS системе или разработать с нуля.
Ищу разработчика, который смог бы это реализовать.
Подробное ТЗ во вложении.
Предложите цену и сроки исполнения.
Есть очень сырое ТЗ, но суть идеи понять по нему можно.
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