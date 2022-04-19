Отправить WebHook с AmoCRM - > в Приложение

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Закрыт3 заявки402 просмотра

Добрый день. Требуется отправить вебхук с AmoCRM с номером телефона клиента, на хостинг. 

Документация https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/webhooks-format

На хостинге наш скрипт должен принять вебхук, вытащить номер телефона клиента, подставить его в Пост запрос и отправить на сервер приложения.

Пост запрос уже реализован. Нужна помощь с составлением вебхука.

POST запрос с хостинга на сервер приложения

request_data={"user_name":"*****@bk.ru","api_key":"2oypo*****","action":"calls.send_sms","app_name":"amocrm","to":"+7918******,"text":"Тут будет текст смс","template_id":3}

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