Требуется внести изменения в карточку товара на платформе WordPress, чтобы фото корректно пролистывались. Необходимо обеспечить функциональность и удобство использования для посетителей.
Отправить WebHook с AmoCRM - > в Приложение
Добрый день. Требуется отправить вебхук с AmoCRM с номером телефона клиента, на хостинг.
Документация https://www.amocrm.ru/developers/content/crm_platform/webhooks-format
На хостинге наш скрипт должен принять вебхук, вытащить номер телефона клиента, подставить его в Пост запрос и отправить на сервер приложения.
Пост запрос уже реализован. Нужна помощь с составлением вебхука.
POST запрос с хостинга на сервер приложения
request_data={"user_name":"*****@bk.ru","api_key":"2oypo*****","action":"calls.send_sms","app_name":"amocrm","to":"+7918******,"text":"Тут будет текст смс","template_id":3}
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