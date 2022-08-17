Доработка сайта Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки694 просмотра

Сайт посвящен локальному туризму а именно джипп-турам с дополнительными услугами. Необходимо реализовать функционал бронирования с платной (10%) предбронью и уведомлениями о предброни в телеграмм, Не маркетплейс и не агрегатор. Но есть нюанс по уведомлениям как администратору так и партнерам.

WordPress
3 года назад
Freerocket
Вадим 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
52 отзыва
3 года назад
Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Добавление доп. товара со страницы основного товара

    Необходимо доработать функционал блока 'Добавить к заказу' на странице основного товара. При клике на иконку плюсика в корзину должны добавляться как 'Косметические салфетки', так и основной товар 'Крем-флюид Anti stress & Anti Pollution'. Укажите сумму и срок выполнения проекта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Програмування телеграм бота

    Необхідно створити телеграм-бота для збору інформації про компанії та надання відгуків. Бот повинен мати функції адміністрування, включаючи додавання та видалення користувачів, а також можливість пошуку за категоріями. Користувачі зможуть вводити дані, такі як ім'я, номер телефону, номерні знаки автомобіля та інші параметри. Розробка повинна враховувати зручний інтерфейс для користувачів.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Натянуть вёрстку на OpenCart

    $80

    Требуется натянуть вёрстку на платформе OpenCart, подключить необходимые платёжные модули и настроить способы доставки. Ожидается качественное выполнение работы с учётом всех деталей.

    Opencart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel - доработать админку сайта

    Требуется доработка админ-панели сайта на Laravel. Необходимо реализовать график статистики посещений и функционал для работы с пользователями: добавление, удаление, редактирование и назначение ролей. Пример реализации доступен на старом сайте. Срочная задача, требуется опытный специалист по Laravel.

    Laravel
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка вёрстки на WordPress

    $80

    Требуется натянуть готовую вёрстку на платформу WordPress. Ищем специалистов с опытом работы в этой области. Необходимо предоставить примеры выполненных работ. Опыт в веб-программировании обязателен.

    WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поддержка и развитие проекта Yii1/Yii2

    Требуется BackEnd разработчик для постоянной поддержки проекта на Yii1/Yii2. Объем работы 80-120 часов в месяц. Проект включает интеграцию с Яндекс.макетом и RabbitMQ для быстрой синхронизации остатков и цен. Стек: PHP 7.1, MariaDB, memcached. Работа в команде с техлидом, DevOps, FrontEnd и дизайнером. Фронтенд задачи отсутствуют.

    PHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот-обменик для криптовалюты , карт , и QR-кодов тинькофф

    Требуется разработка телеграмм бота-обменника для криптовалюты и карт с поддержкой оплаты через QR-коды Тинькофф. Бот должен отображать актуальные курсы валют и предусматривать возможность обмена между криптовалютами и картами. Обсуждение деталей функционала и дизайна на этапе подготовки.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад