Натянуть вёрстку на OpenCart

Требуется BackEnd разработчик для постоянной поддержки проекта на Yii1/Yii2. Объем работы 80-120 часов в месяц. Проект включает интеграцию с Яндекс.макетом и RabbitMQ для быстрой синхронизации остатков и цен. Стек: PHP 7.1, MariaDB, memcached. Работа в команде с техлидом, DevOps, FrontEnd и дизайнером. Фронтенд задачи отсутствуют.