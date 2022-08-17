Натянуть вёрстку на OpenCart

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок269 просмотров

Необходимо натянуть вёрстку на OpenCart, подключить платёжные модули, способы доставки.

Оставляйте свой телеграм, вышлю вёрстку для оценки.

Opencart
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
134 отзыва(-5)
3 года назад
Александр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Иван
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Добавление доп. товара со страницы основного товара

    Необходимо доработать функционал блока 'Добавить к заказу' на странице основного товара. При клике на иконку плюсика в корзину должны добавляться как 'Косметические салфетки', так и основной товар 'Крем-флюид Anti stress & Anti Pollution'. Укажите сумму и срок выполнения проекта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel - доработать админку сайта

    Требуется доработка админ-панели сайта на Laravel. Необходимо реализовать график статистики посещений и функционал для работы с пользователями: добавление, удаление, редактирование и назначение ролей. Пример реализации доступен на старом сайте. Срочная задача, требуется опытный специалист по Laravel.

    Laravel
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка вёрстки на WordPress

    $80

    Требуется натянуть готовую вёрстку на платформу WordPress. Ищем специалистов с опытом работы в этой области. Необходимо предоставить примеры выполненных работ. Опыт в веб-программировании обязателен.

    WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поддержка и развитие проекта Yii1/Yii2

    Требуется BackEnd разработчик для постоянной поддержки проекта на Yii1/Yii2. Объем работы 80-120 часов в месяц. Проект включает интеграцию с Яндекс.макетом и RabbitMQ для быстрой синхронизации остатков и цен. Стек: PHP 7.1, MariaDB, memcached. Работа в команде с техлидом, DevOps, FrontEnd и дизайнером. Фронтенд задачи отсутствуют.

    PHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот-обменик для криптовалюты , карт , и QR-кодов тинькофф

    Требуется разработка телеграмм бота-обменника для криптовалюты и карт с поддержкой оплаты через QR-коды Тинькофф. Бот должен отображать актуальные курсы валют и предусматривать возможность обмена между криптовалютами и картами. Обсуждение деталей функционала и дизайна на этапе подготовки.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать мультицены для Webasyst

    Требуется разработка мультицен для Webasyst (Shop-Script 8.11.1.34). Мультицены должны настраиваться в админке магазина и отображаться в интерфейсе: карточки товаров, категориях и поисковой выдаче. При выборе количества товара цена должна пересчитываться, включая опцию 'Купить в один клик'.

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интегрировать Joomshopping с Dooglys

    $100

    Необходимо интегрировать интернет-магазин на платформе Joomshopping с CRM-системой Dooglys. Интересует информация о стоимости и сроках выполнения данной задачи. Ожидается качественное выполнение работы с учетом всех технических требований.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад