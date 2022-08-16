Требуется разработка страницы оплаты на Wordpress для интеграции платежной системы по API. Необходим бесплатный хостинг и домен. Страница будет служить прокладкой для услуг с основного лендинга на Тильда, так как моя платежная система не поддерживается на этой платформе. Рассматриваются заявки с реальным опытом.