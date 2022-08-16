Требуется натянуть готовую вёрстку на платформу WordPress. Ищем специалистов с опытом работы в этой области. Необходимо предоставить примеры выполненных работ. Опыт в веб-программировании обязателен.
Laravel - доработать админку сайта
Действующий сайт на Laravel. Появилась необходимость доработать админ.панель.1 - Нужно реализовать график статистики посещений сайта (детали в ЛС)2 - Сделать функционал работы с пользователями в админ части сайта ( добавление пользователя, удаление, редактирование, назначение ролей)Как это должно быть и работать, есть для примера на нашем старом сайте, теперь это надо реализовать на новом.Задача срочная, кто не сможет приступить сразу, пожелание пропустить данный заказ.Нужен человек, кто очень хорошо понимает Laravel.Все детали задачи и сайт, я скину в ЛС. Спасибо за понимание.
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