muhammadislom

Мухаммадислом. разработчик сайтов

Мои основные направления деятельности:

* Верстка сайтов, адаптивная верстка на Bootstrap и flexbox

* Создание Landing Page (дизайн верстка - совместно с дизайнером)

* Интеграция верстки с cms Wordpress (натяжка на движок)

* Создания сайта на Laravel.

* Создания сайта на Vue.Js

* Сайт под ключ: полная настройка сайта и подготовка к работе

* Создание сайта на Tilda Обращайтесь, буду рад сотрудничеству и интересным проектам)