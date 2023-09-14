muhammadislom

Мухаммадислом Эшонкулов muhammadislommuhammadislom
25 летУзбекистан/Ташкент
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Мухаммадислом. разработчик сайтов
Мои основные направления деятельности:
* Верстка сайтов, адаптивная верстка на Bootstrap и flexbox
* Создание Landing Page (дизайн верстка - совместно с дизайнером)
* Интеграция верстки с cms Wordpress (натяжка на движок)
* Создания сайта на Laravel.
* Создания сайта на Vue.Js
* Сайт под ключ: полная настройка сайта и подготовка к работе
* Создание сайта на Tilda Обращайтесь, буду рад сотрудничеству и интересным проектам)