https://copernik.com.ua/ru/catalog/dlya-litsa/krem-flyuid-anti-stress.php

На странице основного товара есть блок "Добавить к заказу" - в нем сейчас товар "Косметические салфетки" (может быть несколько товаров)

Сейчас при клике на иконку плюсика в корзину добавляются "Косметические салфетки"

А нужно чтоб при клике на иконку плюсика в корзину добавлялась и "Косметические салфетки" и основной товар "Крем-флюид Anti stress & Anti Pollution"

Укажите в проект сумму и срок выполнения