Потрібна консультація щодо створення підключення до Gitlab через SSH-ключ з кастомним портом та налаштуванням config файлу. Ціна обговорюється.
Добавление доп. товара со страницы основного товара
https://copernik.com.ua/ru/catalog/dlya-litsa/krem-flyuid-anti-stress.php
На странице основного товара есть блок "Добавить к заказу" - в нем сейчас товар "Косметические салфетки" (может быть несколько товаров)
Сейчас при клике на иконку плюсика в корзину добавляются "Косметические салфетки"
А нужно чтоб при клике на иконку плюсика в корзину добавлялась и "Косметические салфетки" и основной товар "Крем-флюид Anti stress & Anti Pollution"
Укажите в проект сумму и срок выполнения
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