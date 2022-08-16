Необходимо доработать функционал блока 'Добавить к заказу' на странице основного товара. При клике на иконку плюсика в корзину должны добавляться как 'Косметические салфетки', так и основной товар 'Крем-флюид Anti stress & Anti Pollution'. Укажите сумму и срок выполнения проекта.
Програмування телеграм бота
Хто готовий взятись за роботу та зробити щось добре та корисне людям , таким як Я з Вами !
Крок перший користувач читає це:
✌ ТУТ ЗНАЙДЕШ ІНФО ПРО ГРУБІЯНІВ , ХАЛАТНЕ СТАВЛЕННЯ, НЕЯКІСНІ ПОСЛУГИ , ОБМАН ТА КИДАЛ!
ВІДГУКИ ЛЮДЕЙ ПРО ОСОБУ ЧИ КОМПАНІЮ ЩО ПОЗИТИВНИМИ ЧИ НЕГАТИВНИМИ ВЧИНКАМИ ЗАСЛУЖИЛА ЦІ КОМЕНТАРІ ТА ОЦІНКУ!
« Вся інформація тут має виключно інформаційно-довідковий характер .
« Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду;»
▫НАТИСНИ Меню
▫ВИБЕРИ КАТЕГОРІЮ
▫НАПИШИ ДАНІ
ДІЗНАЙСЯ БАГАТО НОВОГО ПРО ЛЮДЕЙ ЧОГО ТИ ЩЕ НЕЗНАВ 勞
Технічна сторона Адмінка
Додавання та видалення користувачів
Видалення постів користувачів
Додавання фото
Зміна створених людьми контактів користувачів!
Приклад меню з категоріями пошуку input текусту !
Це має ввести користувач ! Текст використовувати той що тут написано , можна навіть скопіювати !
/start Меню
Функція
Поділитись своїм контактом «Так він авторизовує свій номер та ім’я в базі даних і прив’язує до нього номер телефону або ввести номер телефона .
Меню
/name - Напишіть Прізвище Ім’я !
/mob - Напишіть номер мобільного з кодом країни +380 +480 !
/numcar - Напишіть номерні знаки автомобіля !
/site - Скопіюйте сюди посилання на профіль користувача або сайт компінії !
/company - Напишіть назву компанії !
/geo - Пошук у вашому місті по геолокації !
Далі алгоритм шукає збіги і видає їх у повідомленні
/name /mob /site /numcar без помилок
/company дві помилки
/geo витягувати дані про місто та створювати категорії контактів пошуку по місту!
Якщо жодного подібного результату небуло , тоді створюється контакт по якому інший користувач здійснює пошук по класах що було прописано раніше «name/mob/numcar/site/company/geo»
Можна відправляти повідомлення або прикріплювати фото . Тоді повідомлення написане користувачем або добавлене фото зберігається в історії цього контактна і інший користувач який введе ці самі дані з «name/mob/numcar/site/company/geo може бачити всю історію коментарів від минулих користувачів.
Та лічильник з двома кнопками. Сам лічильник зразу під контактною інформацією про контакт ! ✅ ❌ Один користувач тільки одну позицію обирає!
Заявки фрилансеров
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