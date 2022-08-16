Програмування телеграм бота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок197 просмотров

Хто готовий взятись за роботу та зробити щось добре та корисне людям , таким як Я з Вами !

Крок перший користувач читає це:

✌ ТУТ ЗНАЙДЕШ ІНФО ПРО ГРУБІЯНІВ , ХАЛАТНЕ СТАВЛЕННЯ, НЕЯКІСНІ ПОСЛУГИ , ОБМАН ТА КИДАЛ!

ВІДГУКИ ЛЮДЕЙ ПРО ОСОБУ ЧИ КОМПАНІЮ ЩО ПОЗИТИВНИМИ ЧИ НЕГАТИВНИМИ ВЧИНКАМИ ЗАСЛУЖИЛА ЦІ КОМЕНТАРІ ТА ОЦІНКУ!

« Вся інформація тут має виключно інформаційно-довідковий характер .

« Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду;»

▫НАТИСНИ Меню

▫ВИБЕРИ КАТЕГОРІЮ

▫НАПИШИ ДАНІ

ДІЗНАЙСЯ БАГАТО НОВОГО ПРО ЛЮДЕЙ ЧОГО ТИ ЩЕ НЕЗНАВ 勞

Технічна сторона Адмінка 

Додавання та видалення користувачів

Видалення постів користувачів

Додавання фото

Зміна створених людьми контактів користувачів!

Приклад меню з категоріями пошуку input текусту !

Це має ввести користувач ! Текст використовувати той що тут написано , можна навіть скопіювати !

/start Меню

Функція

Поділитись своїм контактом «Так він авторизовує свій номер та ім’я в базі даних і прив’язує до нього номер телефону або ввести номер телефона .

Меню

/name - Напишіть Прізвище Ім’я !

/mob - Напишіть номер мобільного з кодом країни +380 +480 !

/numcar - Напишіть номерні знаки автомобіля !

/site - Скопіюйте сюди посилання на профіль користувача або сайт компінії !

/company - Напишіть назву компанії !

/geo - Пошук у вашому місті по геолокації !

Далі алгоритм шукає збіги і видає їх у повідомленні

/name /mob /site /numcar без помилок

/company дві помилки

/geo витягувати дані про місто та створювати категорії контактів пошуку по місту!

Якщо жодного подібного результату небуло , тоді створюється контакт по якому інший користувач здійснює пошук по класах що було прописано раніше «name/mob/numcar/site/company/geo»

Можна відправляти повідомлення або прикріплювати фото . Тоді повідомлення написане користувачем або добавлене фото зберігається в історії цього контактна і інший користувач який введе ці самі дані з «name/mob/numcar/site/company/geo може бачити всю історію коментарів від минулих користувачів.

Та лічильник з двома кнопками. Сам лічильник зразу під контактною інформацією про контакт ! ✅ ❌ Один користувач тільки одну позицію обирає!

3 года назад
guest_16607189406254
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавление доп. товара со страницы основного товара

    Необходимо доработать функционал блока 'Добавить к заказу' на странице основного товара. При клике на иконку плюсика в корзину должны добавляться как 'Косметические салфетки', так и основной товар 'Крем-флюид Anti stress & Anti Pollution'. Укажите сумму и срок выполнения проекта.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Натянуть вёрстку на OpenCart

    $80

    Требуется натянуть вёрстку на платформе OpenCart, подключить необходимые платёжные модули и настроить способы доставки. Ожидается качественное выполнение работы с учётом всех деталей.

    Opencart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel - доработать админку сайта

    Требуется доработка админ-панели сайта на Laravel. Необходимо реализовать график статистики посещений и функционал для работы с пользователями: добавление, удаление, редактирование и назначение ролей. Пример реализации доступен на старом сайте. Срочная задача, требуется опытный специалист по Laravel.

    Laravel
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка вёрстки на WordPress

    $80

    Требуется натянуть готовую вёрстку на платформу WordPress. Ищем специалистов с опытом работы в этой области. Необходимо предоставить примеры выполненных работ. Опыт в веб-программировании обязателен.

    WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поддержка и развитие проекта Yii1/Yii2

    Требуется BackEnd разработчик для постоянной поддержки проекта на Yii1/Yii2. Объем работы 80-120 часов в месяц. Проект включает интеграцию с Яндекс.макетом и RabbitMQ для быстрой синхронизации остатков и цен. Стек: PHP 7.1, MariaDB, memcached. Работа в команде с техлидом, DevOps, FrontEnd и дизайнером. Фронтенд задачи отсутствуют.

    PHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот-обменик для криптовалюты , карт , и QR-кодов тинькофф

    Требуется разработка телеграмм бота-обменника для криптовалюты и карт с поддержкой оплаты через QR-коды Тинькофф. Бот должен отображать актуальные курсы валют и предусматривать возможность обмена между криптовалютами и картами. Обсуждение деталей функционала и дизайна на этапе подготовки.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать мультицены для Webasyst

    Требуется разработка мультицен для Webasyst (Shop-Script 8.11.1.34). Мультицены должны настраиваться в админке магазина и отображаться в интерфейсе: карточки товаров, категориях и поисковой выдаче. При выборе количества товара цена должна пересчитываться, включая опцию 'Купить в один клик'.

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад