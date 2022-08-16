Хто готовий взятись за роботу та зробити щось добре та корисне людям , таким як Я з Вами !

Крок перший користувач читає це:

✌ ТУТ ЗНАЙДЕШ ІНФО ПРО ГРУБІЯНІВ , ХАЛАТНЕ СТАВЛЕННЯ, НЕЯКІСНІ ПОСЛУГИ , ОБМАН ТА КИДАЛ!

ВІДГУКИ ЛЮДЕЙ ПРО ОСОБУ ЧИ КОМПАНІЮ ЩО ПОЗИТИВНИМИ ЧИ НЕГАТИВНИМИ ВЧИНКАМИ ЗАСЛУЖИЛА ЦІ КОМЕНТАРІ ТА ОЦІНКУ!

« Вся інформація тут має виключно інформаційно-довідковий характер .

« Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду;»

▫НАТИСНИ Меню

▫ВИБЕРИ КАТЕГОРІЮ

▫НАПИШИ ДАНІ

ДІЗНАЙСЯ БАГАТО НОВОГО ПРО ЛЮДЕЙ ЧОГО ТИ ЩЕ НЕЗНАВ 勞

Технічна сторона Адмінка

Додавання та видалення користувачів

Видалення постів користувачів

Додавання фото

Зміна створених людьми контактів користувачів!

Приклад меню з категоріями пошуку input текусту !

Це має ввести користувач ! Текст використовувати той що тут написано , можна навіть скопіювати !

/start Меню

Функція

Поділитись своїм контактом «Так він авторизовує свій номер та ім’я в базі даних і прив’язує до нього номер телефону або ввести номер телефона .

Меню

/name - Напишіть Прізвище Ім’я !

/mob - Напишіть номер мобільного з кодом країни +380 +480 !

/numcar - Напишіть номерні знаки автомобіля !

/site - Скопіюйте сюди посилання на профіль користувача або сайт компінії !

/company - Напишіть назву компанії !

/geo - Пошук у вашому місті по геолокації !

Далі алгоритм шукає збіги і видає їх у повідомленні

/name /mob /site /numcar без помилок

/company дві помилки

/geo витягувати дані про місто та створювати категорії контактів пошуку по місту!

Якщо жодного подібного результату небуло , тоді створюється контакт по якому інший користувач здійснює пошук по класах що було прописано раніше «name/mob/numcar/site/company/geo»

Можна відправляти повідомлення або прикріплювати фото . Тоді повідомлення написане користувачем або добавлене фото зберігається в історії цього контактна і інший користувач який введе ці самі дані з «name/mob/numcar/site/company/geo може бачити всю історію коментарів від минулих користувачів.

Та лічильник з двома кнопками. Сам лічильник зразу під контактною інформацією про контакт ! ✅ ❌ Один користувач тільки одну позицію обирає!