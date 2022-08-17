Капчу на форму обратной связи на WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка161 просмотр

Нужно добавить капчу на формы обратной связи и вставить готовый скрипт к форму, что бы заявка сразу отправлялась в CRM, скрипт готовый уже есть.

Работы по сути немного.

Пишите,сколько будет стоить и оставляйте свой телеграм.

WordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Андрей как всегда на высоте. Взялся за работу , когда уже был загружен. Справился на 100+ Побольше таких исполнителей.
Вадим хороший заказчик, спасибо за интересный заказ)

Заявки фрилансеров

sab4ic
Андрей 
17 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад

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