Нужно добавить капчу на формы обратной связи и вставить готовый скрипт к форму, что бы заявка сразу отправлялась в CRM, скрипт готовый уже есть.

Работы по сути немного.

Пишите,сколько будет стоить и оставляйте свой телеграм.