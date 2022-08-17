Требуется доработка шаблона на WordPress: разместить фильтр для поиска систем, изменить заголовки параметров и отобразить данные в карточках систем. Фильтр должен включать поиск по названию, материалу, назначению, количеству камер, типу, уплотнителю и монтажной глубине.
Посадка верстки на Opencart
Доброго дня, є готова верстка, потрібно посадити її на OpenCart, або WordPress, з можливістю подальшого редагування наповнення магазину. З функціоналу: корзина окремо для не зареєстрованого користувача і зареєстрованого, особисті акаунти для користувачів, оформлення замовлення, швидка покупка, додавання і редагування статей-порад, бонусна система, обране, мультимовність. Це основне, дрібниці міг пропустити, все є в коментарях в макеті фігма: https://www.figma.com/file/rJwBGl8goI5C9FQ8hBGOJ1/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD?node-id=140%3A2079. Скільки це буде коштувати і скільку часу потрібно буде не виконання?
Заявки фрилансеров
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