Импорт постов из групп Вконтакте и отображение на сайте Wordpress

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Закрыт4 заявки262 просмотра

Добрый день!

Нужен аналог плагина VK Group Parser https://codeseller.ru/products/vk-group-parser-wordpress/

Или, возможно, это будет не плагин к WP, а самостоятельная программа на любом языке которая может запускаться по расписанию на сервере хостинга, собирать информацию с групп ВК и загружать их в виде записей на сайт Wordpress.

Необходима возможность парсинга очень большого числа групп ВК >1000

Алгоритм работы:

- есть конфиг в котором записаны адреса групп;

- есть конфиг с настройками парсера, где указано что в какой интервал времени собирать, настройки фильтрации по ключевым словам, отсечка рекламы, и т.д.;

- раз в час (или другой интервал) запускается парсер, проходит по всем группам ВК и собирает только новые посты со всеми полями, которые нужны - время поста, автор, содержимое, ссылки, категория и т.д. и выкладывает их как записи на отдельную страницу вордпресс;

- это стандартная лента записей wp - показываются миниатюры картинок и часть текста записи, можно кликнуть и посмотреть запись целиком

Желательно без привязки к сайту.

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