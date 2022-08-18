Требуется разработка нового раздела для сайта объявлений на PHP 7.1 и MySQL. Задача включает создание 11 типов страниц с использованием предоставленных данных и макетов в Axure. Необходима верстка, стили можно взять с текущего сайта. Формат работы: оценка ТЗ, согласование, выполнение, тестирование и оплата. ТЗ будет предоставлено. Оплата осуществляется только через Юмани.
Импорт постов из групп Вконтакте и отображение на сайте Wordpress
Добрый день!
Нужен аналог плагина VK Group Parser https://codeseller.ru/products/vk-group-parser-wordpress/
Или, возможно, это будет не плагин к WP, а самостоятельная программа на любом языке которая может запускаться по расписанию на сервере хостинга, собирать информацию с групп ВК и загружать их в виде записей на сайт Wordpress.
Необходима возможность парсинга очень большого числа групп ВК >1000
Алгоритм работы:
- есть конфиг в котором записаны адреса групп;
- есть конфиг с настройками парсера, где указано что в какой интервал времени собирать, настройки фильтрации по ключевым словам, отсечка рекламы, и т.д.;
- раз в час (или другой интервал) запускается парсер, проходит по всем группам ВК и собирает только новые посты со всеми полями, которые нужны - время поста, автор, содержимое, ссылки, категория и т.д. и выкладывает их как записи на отдельную страницу вордпресс;
- это стандартная лента записей wp - показываются миниатюры картинок и часть текста записи, можно кликнуть и посмотреть запись целиком
Желательно без привязки к сайту.
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