Настроить мультисайтовость на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1106 просмотров

Есть готовый сайт на вордпресс. Есть ряд доменов на каких должен быть один и тот же сайт, и управляться все они должны с одной админки. Такие блоки как контакты, телефон в шапке, и еще некоторые блоки должны быть на каждом домене уникальными, и редактироваться отдельно для каждого домена, а все остальное сквозное для всех сайтов. Сайт простой. Жду хотя бы примерные цены и сроки. Если сработаемся на этом проекте, есть еще один сразу в работу.

WordPress
3 года назад
MihSenin
Михаил 
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Александр
 
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