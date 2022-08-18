Необходимо обновить API на сайте. Ищется веб-программист с опытом работы в данной области. Задача включает в себя анализ текущего API и его модернизацию в соответствии с техническим заданием. Укажите ориентировочные сроки и стоимость выполнения работы.
Настроить мультисайтовость на WordPress
Есть готовый сайт на вордпресс. Есть ряд доменов на каких должен быть один и тот же сайт, и управляться все они должны с одной админки. Такие блоки как контакты, телефон в шапке, и еще некоторые блоки должны быть на каждом домене уникальными, и редактироваться отдельно для каждого домена, а все остальное сквозное для всех сайтов. Сайт простой. Жду хотя бы примерные цены и сроки. Если сработаемся на этом проекте, есть еще один сразу в работу.
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